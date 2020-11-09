Дабл-дабл Монро помог «Химкам» победить ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
ХИМКИ, 9 ноя — РИА Новости. Баскетболисты подмосковных «Химок» на своей площадке обыграли московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
ХИМКИ, 9 ноя — РИА Новости. Баскетболисты подмосковных «Химок» на своей площадке обыграли московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Химках завершилась со счетом 86:78 (12:18, 23:23, 21:14, 30:23). В составе хозяев паркета
«Химки» одержали третью победу при четырех поражениях в Лиге ВТБ, ЦСКА потерпел второе поражение в шести встречах. В следующем матче турнира подмосковный клуб сыграет на выезде с казанским УНИКСом 22 ноября, а армейцы в этот же день встретятся в гостях с пермской «Пармой».