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22:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дабл-дабл Монро помог «Химкам» победить ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

ХИМКИ, 9 ноя — РИА Новости. Баскетболисты подмосковных «Химок» на своей площадке обыграли московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Химках завершилась со счетом 86:78 (12:18, 23:23, 21:14, 30:23). В составе хозяев паркета дабл-дабл оформил Грег Монро (28 очков, 10 подборов), его партнер по команде Эрик Макколлум набрал 16 очков. У гостей наибольшую результативность показал Майк Джеймс (20 очков).

«Химки» одержали третью победу при четырех поражениях в Лиге ВТБ, ЦСКА потерпел второе поражение в шести встречах. В следующем матче турнира подмосковный клуб сыграет на выезде с казанским УНИКСом 22 ноября, а армейцы в этот же день встретятся в гостях с пермской «Пармой».

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