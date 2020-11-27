УГМК разгромил «Енисей» в матче чемпионата России
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Баскетболистки екатеринбургского УГМК дома разгромили красноярский «Енисей» в матче чемпионата России.
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Баскетболистки екатеринбургского УГМК дома разгромили красноярский «Енисей» в матче чемпионата России.
Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 109:38 (25:12, 26:7, 25:11, 33:8). Самыми результативными в составе УГМК стали Мария Вадеева (29 очков, 17 подборов) и Элли Куигли (19 очков). У «Енисея» 9 очков и 4 подбора записала на свой счет Аделина Абайбурова.
Екатеринбургская команда выиграла семь матчей из семи и следующую игру проведет дома 13 декабря против «Надежды» из Оренбурга. «Енисей» 6 декабря примет «Спарту энд К» (Видное).