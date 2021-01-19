ЦСКА рассматривает вариант переезда в другой город

Счастливые комбинации Истории людей, выигравших в лотерее

«Варианты рассматриваем самые разные, в том числе и переезд в другой город. Думаю, вы прекрасно понимаете, сколько в Москве стоит построить современную арену с нуля — найти под неё территорию, согласовать проекты. Даже для «Норникеля» это огромные деньги, вернуть которые будет невероятно сложно.

Сейчас всё складывается таким образом, что клуб и город могут понести серьёзные репутационные потери. При этом руководство «Норникеля», конечно, в курсе нашей проблемы и готово оказать клубу максимальное содействие. Постараемся выйти из тяжелейшего положения с высоко поднятой головой. Будем стремиться сделать из плохого хорошее, но, повторюсь, решение Минобороны о срочном, по сути, сносе УСК — удар по жизнедеятельности клуба и его спортивным результатам.

Наверное, оптимальным для нас стала бы полная релокация на «Мегаспорт», но ближайшим летом такое проделать не получится, поскольку на арене нет тренировочных залов, а основная площадка сдаётся под различные мероприятия. В теории рассматриваем возможность достроить две-три площадки плюс офисные помещения — пространство для этого, как нам видится, есть. Но опять же, на создание проекта, согласование, строительство, «доводку» нужно не меньше двух лет. К тому же здесь понадобится полное понимание и поддержка со стороны правительства Москвы.

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