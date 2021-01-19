Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Автомобилист
СКА
10
Хоккей. КХЛ
1-й период
Металлург Мг
Локомотив
10
Хоккей. КХЛ
1-й период
Салават Юлаев
Северсталь
01
Хоккей. КХЛ
1-й период
Трактор
Авангард
02
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Амур
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Барыс
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Вердер
Футбол. Зарубежный
21:00
Вест Хэм Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
21:00
Вальядолид
Эльче
Футбол. Зарубежный
21:00
Кадис
Леванте
Футбол. Зарубежный
22:30
Байер
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
22:30
Майнц
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
23:15
Лестер
Челси
Футбол. Зарубежный
23:30
Алавес
Севилья
Хоккей. НХЛ
20.01
Оттава Сенаторз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
20.01
Питтсбург Пингвинз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
20.01
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
20.01
Тампа-Бэй Лайтнинг
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
20.01
Филадельфия Флайерз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
20.01
Флорида Пантерз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
20.01
Детройт Ред Уингз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
20.01
Нэшвилл Предаторз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Аризона Койотс
42
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Миннесота Уайлд
10
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Ванкувер Кэнакс
52
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Монреаль Канадиенс
13
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Каролина Харрикейнз
24
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Сан-Хосе Шаркс
54
Все события
Фоторепортажи
9ЦСКА обыграл СКА в овертайме
32Слезы Щербаковой и Тутберидзе, радость Трусовой и Плющенко, огромный медведь. Невероятные эмоции ЧР-2021
15:48 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА рассматривает вариант переезда в другой город

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что из-за неожиданного решения Минобороны РФ о сносе арены, где команда проводит свои домашние матчи, клуб может рассмотреть вариант с переездом в другой город.

Наверх
Источник: AP 2020
Счастливые комбинации
Истории людей, выигравших в лотерее

«Варианты рассматриваем самые разные, в том числе и переезд в другой город. Думаю, вы прекрасно понимаете, сколько в Москве стоит построить современную арену с нуля — найти под неё территорию, согласовать проекты. Даже для «Норникеля» это огромные деньги, вернуть которые будет невероятно сложно.

Сейчас всё складывается таким образом, что клуб и город могут понести серьёзные репутационные потери. При этом руководство «Норникеля», конечно, в курсе нашей проблемы и готово оказать клубу максимальное содействие. Постараемся выйти из тяжелейшего положения с высоко поднятой головой. Будем стремиться сделать из плохого хорошее, но, повторюсь, решение Минобороны о срочном, по сути, сносе УСК — удар по жизнедеятельности клуба и его спортивным результатам.

Наверное, оптимальным для нас стала бы полная релокация на «Мегаспорт», но ближайшим летом такое проделать не получится, поскольку на арене нет тренировочных залов, а основная площадка сдаётся под различные мероприятия. В теории рассматриваем возможность достроить две-три площадки плюс офисные помещения — пространство для этого, как нам видится, есть. Но опять же, на создание проекта, согласование, строительство, «доводку» нужно не меньше двух лет. К тому же здесь понадобится полное понимание и поддержка со стороны правительства Москвы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обычно большие города хотят обладать суперклубами, которые не только приносят славу, но и подталкивают развитие спорта. Уверен, в мэрии, в отличие от Минобороны, понимают, что оставлять бездомным клуб с такой богатой историей, который и сейчас является флагманом российского спорта, мягко говоря, неправильно. Ведь ЦСКА — национальное достояние, один из символов нашей страны, — приводит слова Ватутина «Спорт-экспресс».

 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
По неспортивному принципу. Белоруссию лишили ЧМ по хоккею
«Милан» подписал контракт с серебряным призером ЧМ-2018
Месси дисквалифицирован на два матча за удар соперника
Зачем в сборную России по биатлону взяли аутсайдеров с 60-х мест
Величайший шоумен. Как менялся имидж Макгрегора (фото)
Новичок «Монреаля» Романов влюбил в себя канадских болельщиков
30 лучших спортивных товаров до 1000 рублей
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь