Минобороны ответило на претензии президента ЦСКА Ватутина
Минобороны РФ отреагировала на интервью президента баскетбольного ЦСКА Андрея Ватутина в «СЭ».
Минобороны РФ отреагировала на интервью президента баскетбольного ЦСКА Андрея Ватутина в «СЭ».
Напомним, что глава армейского клуба заявил, что в июне 2021-го действующие чемпионы Евролиги фактически останутся на улице
— В целях улучшения развития спортивной инфраструктуры в Москве, а также обеспечения непрерывности тренировочного процесса воспитанников спортивных школ «ЦСКА» Минобороны России совместно с Правительством Москвы спланировано строительство новых объектов спорта и реконструкции существующих зданий, — сообщили «СЭ» в Минобороны. —На данный момент домашняя арена клуба имеет большую степень изношенности и не соответствует современным нормам и требованиям. На месте существующего здания универсального спортивного комплекса им. А. Я. Гомельского запланировано строительство нового универсального спортивного комплекса.
Новая многофункциональная арена будет способствовать укреплению имиджа ЦСКА и станет символом современной Москвы благодаря неповторимому архитектурному облику и уникальным строительным решениям. При подготовке
Предусмотрена возможность трансформации основной арены для проведения баскетбольных, волейбольных, гандбольных матчей, теннисных турниров и других спортивных соревнований, а также