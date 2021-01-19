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19 января, источник: Спорт-Экспресс

Минобороны ответило на претензии президента ЦСКА Ватутина

Минобороны РФ отреагировала на интервью президента баскетбольного ЦСКА Андрея Ватутина в «СЭ».

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Источник: Спорт-Экспресс

Напомним, что глава армейского клуба заявил, что в июне 2021-го действующие чемпионы Евролиги фактически останутся на улице из-за решения Минобороны о сносе УСК ЦСКА. На этой арене армейский клуб выступает в Единой лиге ВТБ, проводит тренировки (основная и две молодежные команды), а также находится клубный офис.

— В целях улучшения развития спортивной инфраструктуры в Москве, а также обеспечения непрерывности тренировочного процесса воспитанников спортивных школ «ЦСКА» Минобороны России совместно с Правительством Москвы спланировано строительство новых объектов спорта и реконструкции существующих зданий, — сообщили «СЭ» в Минобороны. —На данный момент домашняя арена клуба имеет большую степень изношенности и не соответствует современным нормам и требованиям. На месте существующего здания универсального спортивного комплекса им. А. Я. Гомельского запланировано строительство нового универсального спортивного комплекса.

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Новая многофункциональная арена будет способствовать укреплению имиджа ЦСКА и станет символом современной Москвы благодаря неповторимому архитектурному облику и уникальным строительным решениям. При подготовке архитектурно-градостроительных решений будет проработан вопрос развития улично-дорожной сети, а также учтены существующие и прогнозируемые показатели транспортного и пешеходного потоков, в том числе в периоды проведения соревнований и пиковых нагрузок.

Предусмотрена возможность трансформации основной арены для проведения баскетбольных, волейбольных, гандбольных матчей, теннисных турниров и других спортивных соревнований, а также культурно-массовых и концертных мероприятий. Продуманная схема движения и подъездов к зданию, удобные транспортные развязки, обустроенная подземная и надземная парковка, комфортные места для зрителей, которым, в том числе, будет обеспечен полный обзор из любой точки зала. На период строительства будет осуществлен перевод более 600 воспитанников спортивной школы по баскетболу, волейболу и мини футболу из УСК им. А. Я. Гомельского на существующие спортивные фонды крытого легкоатлетическо-футбольного комплекса и спортивного центра им. Адмирала С. Г. Горшкова. (Тимур Ганеев).

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