«Моя боль — только физическая, морально мне очень хорошо». Андрею Кириленко — 40 лет
Великий баскетболист и президент РФБ — о жизни на две страны, любимых партнерах и поездке в Бутан.
Великий баскетболист и президент РФБ — о жизни на две страны, любимых партнерах и поездке в Бутан.
Сегодня, 18 февраля, самому известному и успешному российскому баскетболисту Андрею Кириленко исполняется 40 лет. Он родился в Ижевске, вырос в
Не ощущаю себя на 40 лет. Хотя, конечно, замечаю, что многие вещи мне становятся не интересны. Например, гораздо меньше времени стал проводить в социальных сетях. Почти ничего не выкладываю. Честно, у меня нет потребности тратить на это время. Возможно, это и есть возраст. Конечно, я в курсе, что есть TikTok, появился Clubhouse, но это совсем не мое. Порой хочется просто посидеть в тишине, в окружении своей семьи.
В 30 лет я даже не думал о перспективах работы в РФБ. Рассчитывал еще пару лет поиграть и закончить свою карьеру. К тому моменту накопилось слишком много болячек, но судьба распорядилась иначе. Удачный сезон в ЦСКА плавно перетек в Олимпиаду-2012, а затем я подписал контракт с «Миннесотой». Так что поиграл на пару лет дольше, чем планировал. А что будет через десять лет? Я бы хотел остаться абсолютно счастливым человеком. Как сейчас. Мне нравится моя жизнь, моя семья, в каком моральном состоянии я нахожусь, как построены мои рабочие процессы.
Постоянно
В первую очередь это финал Евробаскета-2007 с Испанией. Победа была достигнута броском на последних секундах. В нашей новейшей истории — это топ. Еще очень хорошо помню две Олимпиады — Пекин-2008 и Лондон-2012, где мы завоевали бронзу. Сидней-2000 запомнился не так хорошо, потому что в 19 лет у меня была не такая большая роль в команде. С теми Играми больше ассоциируются другие моменты — например, невероятный полет Винса Картера, когда он перепрыгнул через соперника и забил сверху. Если говорить про НБА, то самое памятное — это участие в Матче звезд-2004. Попадание в топ-24 лучших игроков в мире — это круто.
Не привык жалеть. Конечно, мне бы хотелось иметь титул чемпиона НБА, чемпиона Олимпийских игр, выиграть чемпионат мира… Но это должно быть органично, а не сводиться к тому, что этих результатов надо достичь любыми возможными способами. Чтобы в Википедии просто была отметка: Андрей Кириленко — чемпион НБА. Это не моя история. Понимаю, что люди со стороны считают награды и медали, но когда ты общаешься с бывшими партнерами по клубам, по сборной, то сразу вспоминаешь совсем другие вещи. Сборы,
Меня называли лучшим игроком НБА без мяча? Ну да, так и было!
Могу ли я включить в себя в топ-3 лучших европейских игроков в истории НБА? Нет, учитывая, что есть ребята, которые чуть большего достигли. В плане командных и личных титулов. Для меня это Яннис Адетокумбо, Дирк Новицки и Тони Пакер. Вторая тройка: Пау Газоль, Владе Дивац и Предраг Стоякович. Очень многого жду от Луки Дончича. Хорошая карьера может сложиться у Домантоса Сабониса.
Раньше мне было интереснее смотреть игры НБА. Было больше контакта и меньше свистков. Надо было реально зарабатывать фолы. Сейчас же фол дают за малейшее касание. Стало меньше борьбы, но больше шоу, больше индивидуальных перформансов. В мои годы, чтобы набрать 25−30 очков, надо было выпрыгнуть из штанов. Сейчас в каждом матче сразу по несколько игроков достигают этой планки. Но если мы говорим о
Все ждут, что я назову Карла Мэлоуна и Джона Стоктона, но нет. Первый — это Марк Джексон, с которым мы отыграли один сезон в «Юте». С ним было великолепное взаимопонимание, он часто меня заигрывал, я получал настоящее удовольствие от игры. Второй — Мехмет Окур. Это скорее дружеская история, мы были соседями, дружили семьями и всегда поддерживали друг друга на площадке. Третий — Леша Швед. Мне нравилось с ним играть в «Миннесоте», сборной. Он всегда обостряет, а у тебя появляются свободные зоны.
Вернется ли Швед в сборную? Я очень люблю Лешу, обожаю, как он играет, но никого уговаривать мы не будем. Это неправильно. Если у него будут силы и желание помочь сборной летом, значит он будет в команде. Если нет — то нет. Ни за кем не надо бегать. Но это не значит, что мы не будем разговаривать. Это очень важно. Подчеркну, что это моя точка зрения, не главного тренера.
Людям очень сложно это понять. Бывает трудно объяснить даже моей тете из Воткинска под Ижевском — для нее и долететь до Москвы на самолете целое событие. Мне повезло, у меня есть большой опыт перелетов. И они очень легко даются — нет особой разницы, лететь
Зачастую поездки по работе не настраивают на знакомство с новой культурой. Например, поездка в Китай на чемпионат мира-2019. Игры, много встреч, переезды… Я практически ничего не увидел, кроме площадок и лобби отелей. И так почти всегда. То же самое было и в бытность игроком: перелет, автобус, гостиница. Поэтому мои лучшие путешествия не связаны со спортом. Я целенаправленно летел в Индию, Бутан или Таиланд. И тогда чувствовалось полноценное погружение. Посетить
Мы выиграли чемпионский титул в Саратове и возвращались в Москву на поезде. Но надо было выйти в Рязани, чтобы дать
Забавные случаи в поездках бывают и сейчас. Недавно я летал в командировку в Японию, где у меня был номер 1,5 на 1,5 метра. Мне даже некуда было поставить чемодан. В голове у нас есть определенные стандарты, а для Японии это нормальный номер, тем более что и средний рост японцев сильно ниже моего. Но я справился, в
Я всегда выступаю за то, что если ты критикуешь, то,
Желание ответить всегда есть, но я первым делом задаю вопрос: что мне это даст? Тебя просто хотят увлечь на уровень болота, а я в этом не силен. Если ты хочешь дискуссии, то давай найдем истину в конструктивном диалоге.
Когда моя команда пришла в РФБ, то глаза на лоб полезли. Что так можно работать, так можно вести дела. Ничего себе. Это был шок. Это была не структура, а хаос, где финансовые средства распределялись по серым схемам. Сейчас я рад, что РФБ работает как единый механизм. Даже в сложные времена пандемии все важные процессы работали как часы. В прошлом году мы начали делать инфраструктурные проекты, а в этом уже распределяем доходы между региональным федерациями. Около 100 миллионов рублей. Это существенные деньги для всех наших регионов.