«Моя боль — только физическая, морально мне очень хорошо». Андрею Кириленко — 40 лет

Сегодня, 18 февраля, самому известному и успешному российскому баскетболисту Андрею Кириленко исполняется 40 лет. Он родился в Ижевске, вырос в Санкт-Петербурге и 14 лет успешно отыграл в НБА. Участвовал в Матче всех звезд, три раза включался в сборную всех звезд защиты: в 2006 году — в первую, а в 2004 и 2005 годах — во вторую, лидер регулярного чемпионата НБА по блок-шотам (2005), получил максимальный контракт в «Юте», был лидером «Миннесоты»… В составе сборной России Кириленко выиграл Евробаскет-2007, а также стал бронзовым призером Олимпийских игр. Закончив карьеру пять лет назад, все это время он возглавляет РФБ, стараясь развивать любимый вид спорта. В интервью «СЭ» юбиляр рассказал о самом главном.

Об ощущении возраста

Не ощущаю себя на 40 лет. Хотя, конечно, замечаю, что многие вещи мне становятся не интересны. Например, гораздо меньше времени стал проводить в социальных сетях. Почти ничего не выкладываю. Честно, у меня нет потребности тратить на это время. Возможно, это и есть возраст. Конечно, я в курсе, что есть TikTok, появился Clubhouse, но это совсем не мое. Порой хочется просто посидеть в тишине, в окружении своей семьи.

В 30 лет я даже не думал о перспективах работы в РФБ. Рассчитывал еще пару лет поиграть и закончить свою карьеру. К тому моменту накопилось слишком много болячек, но судьба распорядилась иначе. Удачный сезон в ЦСКА плавно перетек в Олимпиаду-2012, а затем я подписал контракт с «Миннесотой». Так что поиграл на пару лет дольше, чем планировал. А что будет через десять лет? Я бы хотел остаться абсолютно счастливым человеком. Как сейчас. Мне нравится моя жизнь, моя семья, в каком моральном состоянии я нахожусь, как построены мои рабочие процессы.

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О боли

Постоянно что-то беспокоит: спина, рука, нога, плечо. Не можешь просто встать утром и пойти заниматься спортом. Думаю, что это последствия любой длительной карьеры профессионального спортсмена, но не подумайте, что я жалуюсь. Моя боль — только физическая, морально мне очень хорошо, я счастливый человек, который всю жизнь посвятил любимому делу. С 7 лет я играл в баскетбол и наигрался так, что сумел реализовать многие свои мечты. Семья, финансовое благополучие, статус — всё, что у меня есть сейчас, связано с баскетболом. Если бы не он, у меня не было бы всего этого и ничего бы сейчас не болело. Но разве это лучше?

О самых памятных матчах

В первую очередь это финал Евробаскета-2007 с Испанией. Победа была достигнута броском на последних секундах. В нашей новейшей истории — это топ. Еще очень хорошо помню две Олимпиады — Пекин-2008 и Лондон-2012, где мы завоевали бронзу. Сидней-2000 запомнился не так хорошо, потому что в 19 лет у меня была не такая большая роль в команде. С теми Играми больше ассоциируются другие моменты — например, невероятный полет Винса Картера, когда он перепрыгнул через соперника и забил сверху. Если говорить про НБА, то самое памятное — это участие в Матче звезд-2004. Попадание в топ-24 лучших игроков в мире — это круто.

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О непокоренных вершинах

Не привык жалеть. Конечно, мне бы хотелось иметь титул чемпиона НБА, чемпиона Олимпийских игр, выиграть чемпионат мира… Но это должно быть органично, а не сводиться к тому, что этих результатов надо достичь любыми возможными способами. Чтобы в Википедии просто была отметка: Андрей Кириленко — чемпион НБА. Это не моя история. Понимаю, что люди со стороны считают награды и медали, но когда ты общаешься с бывшими партнерами по клубам, по сборной, то сразу вспоминаешь совсем другие вещи. Сборы, какие-то выезды, забавные бытовые случаи. И эти воспоминания, на мой взгляд, самое важное, что у нас есть. Наша жизнь была посвящена не победам и поражениям, а пути, которым мы к ним шли.

О своей роли в истории

Меня называли лучшим игроком НБА без мяча? Ну да, так и было! Где-то в промежутке с 2003 по 2006 год — точно. В современном баскетболе все любят играть с мячом. А я много двигался, находил моменты, где можно его добыть. Где-то сам подобрал, где-то перехватил, где-то накрыл, выцарапал в защите… Так и получалось. Есть ли сейчас игрок, действующий в схожей манере? Сложно сказать. Сейчас смотрю не так много игр НБА целиком.

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Могу ли я включить в себя в топ-3 лучших европейских игроков в истории НБА? Нет, учитывая, что есть ребята, которые чуть большего достигли. В плане командных и личных титулов. Для меня это Яннис Адетокумбо, Дирк Новицки и Тони Пакер. Вторая тройка: Пау Газоль, Владе Дивац и Предраг Стоякович. Очень многого жду от Луки Дончича. Хорошая карьера может сложиться у Домантоса Сабониса.

Об угасающем интересе к НБА

Раньше мне было интереснее смотреть игры НБА. Было больше контакта и меньше свистков. Надо было реально зарабатывать фолы. Сейчас же фол дают за малейшее касание. Стало меньше борьбы, но больше шоу, больше индивидуальных перформансов. В мои годы, чтобы набрать 25−30 очков, надо было выпрыгнуть из штанов. Сейчас в каждом матче сразу по несколько игроков достигают этой планки. Но если мы говорим о ТВ-картинке — сейчас она фантастическая. Когда у тебя есть разные камеры, куча повторов, очень понятная статистика. Как зрелище — очень круто, но в плане спорта та игра, которая была раньше, мне ближе.

О любимых партнерах

Все ждут, что я назову Карла Мэлоуна и Джона Стоктона, но нет. Первый — это Марк Джексон, с которым мы отыграли один сезон в «Юте». С ним было великолепное взаимопонимание, он часто меня заигрывал, я получал настоящее удовольствие от игры. Второй — Мехмет Окур. Это скорее дружеская история, мы были соседями, дружили семьями и всегда поддерживали друг друга на площадке. Третий — Леша Швед. Мне нравилось с ним играть в «Миннесоте», сборной. Он всегда обостряет, а у тебя появляются свободные зоны.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bv9-4ZInxho/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Andrey Kirilenko (@ak47russ)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вернется ли Швед в сборную? Я очень люблю Лешу, обожаю, как он играет, но никого уговаривать мы не будем. Это неправильно. Если у него будут силы и желание помочь сборной летом, значит он будет в команде. Если нет — то нет. Ни за кем не надо бегать. Но это не значит, что мы не будем разговаривать. Это очень важно. Подчеркну, что это моя точка зрения, не главного тренера.

О жизни на две страны

Людям очень сложно это понять. Бывает трудно объяснить даже моей тете из Воткинска под Ижевском — для нее и долететь до Москвы на самолете целое событие. Мне повезло, у меня есть большой опыт перелетов. И они очень легко даются — нет особой разницы, лететь куда-то по России или за границу. Для меня это не какое-то роскошное путешествие, а просто перемещение из пункта A в пункт Б. Джетлаг? С ним у меня нет проблем, мне вообще кажется, что он переоценен. Главное — знать, когда лечь спать и как правильно выстроить свое расписание.

О желанных путешествиях

Зачастую поездки по работе не настраивают на знакомство с новой культурой. Например, поездка в Китай на чемпионат мира-2019. Игры, много встреч, переезды… Я практически ничего не увидел, кроме площадок и лобби отелей. И так почти всегда. То же самое было и в бытность игроком: перелет, автобус, гостиница. Поэтому мои лучшие путешествия не связаны со спортом. Я целенаправленно летел в Индию, Бутан или Таиланд. И тогда чувствовалось полноценное погружение. Посетить Тадж-Махал, попасть в бутанскую сказку с их национальными костюмами, совершить пятичасовой подъем к Тигриному храму… Если говорить про места, где я бы хотел побывать, то это норвежские фьорды, Галапагосские острова, Новая Зеландия… Есть много мест, куда мне еще надо доехать. Обожаю путешествия.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CLGPUwxLdnm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CLGPUwxLdnm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CLGPUwxLdnm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от New Zealand (@purenewzealand)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

О командных приключениях

Мы выиграли чемпионский титул в Саратове и возвращались в Москву на поезде. Но надо было выйти в Рязани, чтобы дать мастер-класс для ребят, которые занимались у папы Сереги Панова. И вот в 4−5 утра, после победы, мы выходим из поезда, где остановка две минуты, 15 человек. Еле успеваем выбросить сумки, стоп-кран срывается. Настоящий сюр. Или поездка в Якутск со «Спартаком». Город стоит на сваях, люди из-за холода никогда не глушат машины.

Забавные случаи в поездках бывают и сейчас. Недавно я летал в командировку в Японию, где у меня был номер 1,5 на 1,5 метра. Мне даже некуда было поставить чемодан. В голове у нас есть определенные стандарты, а для Японии это нормальный номер, тем более что и средний рост японцев сильно ниже моего. Но я справился, в какой-то момент привык. Зато как удобно! Любые дела можно делать, не вставая с кровати: вскипятить чайник, включить свет.

Об отношении к критике

Я всегда выступаю за то, что если ты критикуешь, то, во-первых, не надо переходить на оскорбления, во-вторых, предлагать свое решение проблемы. Продуктивная критика — это круто, но в России мы любим переходить грань и скатываться на оскорбления. В такие моменты у меня выключается тумблер, я даже не слушаю, о чем идет речь. То есть у человека нет цели тебе помочь исправить ситуацию, а просто желание выговориться.

Желание ответить всегда есть, но я первым делом задаю вопрос: что мне это даст? Тебя просто хотят увлечь на уровень болота, а я в этом не силен. Если ты хочешь дискуссии, то давай найдем истину в конструктивном диалоге.

О шоке