Владимир Гомельский назвал основную причину падения качества игры ЦСКА в последнее время
Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский назвал основную причину падения качества игры ЦСКА.
Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский назвал основную причину падения качества игры ЦСКА.
«Всё познаётся в сравнении. Статистика — вещь вполне объективная и доступная. Если проводить сравнение статистических показателей ЦСКА за последние четыре года с показателями текущего сезона, то получается следующая картина: результативность — на среднем уровне; количество подборов — незначительно возросло, особенно подборов в нападении; результативные передачи — резко и значительно снизились; перехваты — снизились;
Таким образом можно сделать вывод, что качество игры команды, особенно в последние 60 дней, заметно упало. Есть объективные причины — травмы, болезни,