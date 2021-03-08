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20:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Владимир Гомельский назвал основную причину падения качества игры ЦСКА в последнее время

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский назвал основную причину падения качества игры ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

«Всё познаётся в сравнении. Статистика — вещь вполне объективная и доступная. Если проводить сравнение статистических показателей ЦСКА за последние четыре года с показателями текущего сезона, то получается следующая картина: результативность — на среднем уровне; количество подборов — незначительно возросло, особенно подборов в нападении; результативные передачи — резко и значительно снизились; перехваты — снизились; блок-шоты — снизились; процент реализации двухочковых бросков — снизился; процент реализации трехочковых бросков — остался на среднем уровне; процент реализации штрафных бросков — снизился, средняя разница забитых и пропущенных мячей — уменьшилась.

Таким образом можно сделать вывод, что качество игры команды, особенно в последние 60 дней, заметно упало. Есть объективные причины — травмы, болезни, форс-мажорные обстоятельства. А есть и субъективные причины. Но эти причины сложно определить в последовательности из-за недостатка информации. Мне кажется, что основной из этих причин является снижение требовательности тренерского штаба к ряду игроков и недостаточно высокая мотивация некоторых баскетболистов в матчах за последние два месяца. Я буду рад ошибиться. А выход в плей-офф с места ниже пятого я буду расценивать как неудачу", — написал Гомельский на своём сайте.

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