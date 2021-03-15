Баскетболисты ЦСКА в 15-й раз подряд обыграли дома «Химки» в Единой лиге ВТБ

Самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСКА Йоханнес Фойгтманн, набравший 22 очка. В составе «Химок» больше всех очков набрал Джордан Микки (20).

ЦСКА не проигрывает «Химкам» на своей площадке на протяжении 21 встречи, эта домашняя победа стала 15-й кряду над соперником в матчах Единой лиги ВТБ. Последний раз «Химки» обыгрывали армейцев на выезде в декабре 2013 года, одержав победу в Единой лиге ВТБ со счетом 92:87.

ЦСКА располагается на третьей строчке в таблице с 13 победами в 18 матчах. «Химки» идут седьмыми, одержав восемь побед в 17 встречах.