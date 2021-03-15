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22:01 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты ЦСКА в 15-й раз подряд обыграли дома «Химки» в Единой лиге ВТБ

ТАСС, 15 марта. Баскетболисты ЦСКА обыграли со счетом 92:73 подмосковные «Химки» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в спортивном комплексе ЦСКА в присутствии 2 277 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСКА Йоханнес Фойгтманн, набравший 22 очка. В составе «Химок» больше всех очков набрал Джордан Микки (20).

ЦСКА не проигрывает «Химкам» на своей площадке на протяжении 21 встречи, эта домашняя победа стала 15-й кряду над соперником в матчах Единой лиги ВТБ. Последний раз «Химки» обыгрывали армейцев на выезде в декабре 2013 года, одержав победу в Единой лиге ВТБ со счетом 92:87.

ЦСКА располагается на третьей строчке в таблице с 13 победами в 18 матчах. «Химки» идут седьмыми, одержав восемь побед в 17 встречах.

В следующем матче турнира армейцы 22 марта сыграют на выезде с таллинским «Калевом», перед этим команде предстоит 18 марта встретиться в выездном матче Евролиги с испанским «Реалом». «Химки» в тот же день в рамках главного европейского турнира примут испанскую «Валенсию», а 22 марта сыграют в гостях с польским клубом «Зелена Гура» в Единой лиге ВТБ.

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