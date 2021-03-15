«Зенит» обыграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

Матч, который прошел в Санкт-Петербурге, завершился победой хозяев паркета со счетом 89:84 (19:21, 26:17, 25:17, 19:29). В составе «Зенита» дабл-дабл сделал Томас Уилл, набравший 24 очка и совершивший 11 подборов. У «Пармы» по 22 очка на счету Адаса Юшкявичуса и Эйгирдаса Жукаускаса. Петербуржцы одержали 16-ю победу в 19-ти матчах и продолжают лидировать в турнирной таблице.