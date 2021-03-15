«Зенит» обыграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ
С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 мар — РИА Новости, Сергей Яременко. Баскетболисты петербургского «Зенита» обыграли пермскую «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 мар — РИА Новости, Сергей Яременко. Баскетболисты петербургского «Зенита» обыграли пермскую «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Матч, который прошел в
В следующем матче Единой лиги ВТБ «Парма» в четверг сыграет на выезде с краснодарским «Локомотивом-Кубань». «Зенит» в субботу примет на своей площадке красноярский «Енисей».