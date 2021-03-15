Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вулверхэмптон Уондерерс
Ливерпуль
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Барселона
Уэска
20
Хоккей. НХЛ
перерыв
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нэшвилл Предаторз
00
Хоккей. НХЛ
16.03
Баффало Сэйбрз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
16.03
Оттава Сенаторз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
16.03
Питтсбург Пингвинз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
16.03
Нью-Йорк Рейнджерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
16.03
Флорида Пантерз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
16.03
Виннипег Джетс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
16.03
Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
16.03
Вегас Голден Найтс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
16.03
Лос-Анджелес Кингз
Сент-Луис Блюз
Все события
Фоторепортажи
25Помазун не спас, Влашич не забил пенальти. Как «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту»
35«Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1
22:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» обыграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 мар — РИА Новости, Сергей Яременко. Баскетболисты петербургского «Зенита» обыграли пермскую «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Наверх

Матч, который прошел в Санкт-Петербурге, завершился победой хозяев паркета со счетом 89:84 (19:21, 26:17, 25:17, 19:29). В составе «Зенита» дабл-дабл сделал Томас Уилл, набравший 24 очка и совершивший 11 подборов. У «Пармы» по 22 очка на счету Адаса Юшкявичуса и Эйгирдаса Жукаускаса. Петербуржцы одержали 16-ю победу в 19-ти матчах и продолжают лидировать в турнирной таблице.

В следующем матче Единой лиги ВТБ «Парма» в четверг сыграет на выезде с краснодарским «Локомотивом-Кубань». «Зенит» в субботу примет на своей площадке красноярский «Енисей».

 В Сети появились новые откровенные фото Туктамышевой
Возвращая былую страсть: самая горячая теннисистка мира снова в игре
Возрастное ограничение 18+
Новые лица в сборной России — кто они?
Радулов пропал. Почему топовый форвард 5 лет не играет за Россию
СМИ: допинг в организм футболистов мог попасть через капельницу
Черчесов: Обсудим с Соболевым его падения
Овечкин сам отложил переговоры по контракту с «Вашингтоном»
Роналду ударил вратаря ногой в челюсть. Почему его не удалили?
Весенние кроссовки и куртки продают по смешным ценам
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь