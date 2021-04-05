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5 апреля, источник: Sport24

«Зенит» победил ЦСКА и досрочно выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

5 апреля в Санкт-Петербурге состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев площадки со счетом 81:77.

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Источник: basket.fc-zenit.ru

«Зенит» мощно стартовал, выдав рывок 14:0 и не упускал лидерство на протяжении всей игры, хотя и позволил сопернику приблизиться на расстояние 1 очка по ходу заключительной четверти.

Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты ЦСКА Уилл Клайберн и Йоханнес Фойгтманн, набравшие по 19 очков. В составе «Зенита» 18 очков набрал форвард Уилл Томас.

Победа в сегодняшнем матче гарантировала «Зениту» первое место по итогам регулярного чемпионата. С 19 победами в 22 матчах клуб из Санкт-Петербурга стал недосягаем для преследователей.

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