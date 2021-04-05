«Зенит» победил ЦСКА и досрочно выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

«Зенит» мощно стартовал, выдав рывок 14:0 и не упускал лидерство на протяжении всей игры, хотя и позволил сопернику приблизиться на расстояние 1 очка по ходу заключительной четверти.

Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты ЦСКА Уилл Клайберн и Йоханнес Фойгтманн, набравшие по 19 очков. В составе «Зенита» 18 очков набрал форвард Уилл Томас.