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17:31 (мск), источник: Московский комсомолец

ЦСКА проиграл «Локо» и рискует потерять титул, но в баскетболе этому рады

Регулярный чемпионат Единой лиги вышел на финишную прямую, и сейчас решается, какие пары мы увидим в плей-офф. Бессменные обладатели титула чемпионов России ЦСКА в субботу, 17 апреля, проиграли «Локомотиву-Кубань» в Краснодаре, и по-настоящему усложнили себе жизнь — опустились на четвертое место в турнирной таблице, рискуют потерять и его. «МК-Спорт» раскрывает главные интриги кульминации сезона.

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Источник: Московский комсомолец

Очень жаль, что в этот полупандемический сезон из-за разного рода ограничений на число зрителей на трибунах мы не можем полноценно сравнить статистику посещаемости нынешнего года с прошлыми. Есть уверенность, что мы увидели бы хорошую динамику, потому что в Единой лиге действительно появилась интрига и конкуренция. Если в прошлом сезоне конкуренцию ЦСКА составляли только «Химки», то в этом и армейцы сами себе «подсуропили», и другие команды подросли: тот же «Зенит», да и «Локомотив-Кубань» с УНИКСом тоже радуют. Хотя вот «Химки», наоборот, сдали из-за финансовых и кадровых проблем.

В субботнем матче ЦСКА проиграл «Локомотиву» (94:103). Проиграл не только матч, но и третье место в турнирной таблице. А может упустить и четвертое — если «Нижний Новгород» в Москве выиграет больше 20 очков. И хотя это, конечно, маловероятно, но разве казалось в начале сезона, когда ЦСКА подписывал Николу Милутинова, Торнике Шенгелию и сохранял Майка Джеймса, что команда будет даже в теории способна занять пятое место и лишиться в плей-офф преимущества своей площадки? Для самого титулованного российского клуба это просто немыслимая ситуация.

Зато краснодарцы своей победой показали, что вполне могут претендовать и на второе место по итогам регулярки. Все решится в очном споре «Локомотива-Кубани» и УНИКСа в последнем матче 25 апреля. Интрига в том, что УНИКС и «Локо» могут отправить ЦСКА на «Зенит» в полуфинале плей-офф. Если УНИКС проиграет «Локомотиву», то по сетке они попадают друг на друга, если выиграют, то придется казанцам играть с армейцами в полуфинале. Несмотря на всю свою нестабильность, красно-синие все равно — опаснейший соперник, с «Локомотивом» играть приятнее.

А попадание на «Зенит» может сильно усложнить ЦСКА жизнь. С клубом из Санкт-Петербурга придется мучиться, ведь обе встречи в регулярке в этом сезоне армейцы проиграли.

ЦСКА максимально осложнил себе задачу выиграть чемпионат России — титул, который он удерживает почти 20 лет, с сезона-2002/03. Но в Единой лиге не могут не радоваться интригующей развязке. «Нас ждет очень интересная развязка регулярного сезона, а затем просто бескомпромиссный плей-офф», — гендиректор Единой лиги Илона Корстин.

Зато в Евролиге ЦСКА пока везет — серия с «Фенербахче», которая начнется 21 апреля в Москве, может пройти легко, ведь в турецком клубе половина состава болеют коронавирусом, и с заявкой у сербского специалиста Игора Кокошкова будут большие проблемы.

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