ЦСКА проиграл «Локо» и рискует потерять титул, но в баскетболе этому рады
Регулярный чемпионат Единой лиги вышел на финишную прямую, и сейчас решается, какие пары мы увидим в
Регулярный чемпионат Единой лиги вышел на финишную прямую, и сейчас решается, какие пары мы увидим в
Очень жаль, что в этот полупандемический сезон
В субботнем матче ЦСКА проиграл «Локомотиву» (94:103). Проиграл не только матч, но и третье место в турнирной таблице. А может упустить и четвертое — если «Нижний Новгород» в Москве выиграет больше 20 очков. И хотя это, конечно, маловероятно, но разве казалось в начале сезона, когда ЦСКА подписывал Николу Милутинова, Торнике Шенгелию и сохранял Майка Джеймса, что команда будет даже в теории способна занять пятое место и лишиться в
Зато краснодарцы своей победой показали, что вполне могут претендовать и на второе место по итогам регулярки. Все решится в очном споре «Локомотива-Кубани» и УНИКСа в последнем матче 25 апреля. Интрига в том, что УНИКС и «Локо» могут отправить ЦСКА на «Зенит» в полуфинале
А попадание на «Зенит» может сильно усложнить ЦСКА жизнь. С клубом из
ЦСКА максимально осложнил себе задачу выиграть чемпионат России — титул, который он удерживает почти 20 лет, с сезона-2002/03. Но в Единой лиге не могут не радоваться интригующей развязке. «Нас ждет очень интересная развязка регулярного сезона, а затем просто бескомпромиссный плей-офф», — гендиректор Единой лиги Илона Корстин.
Зато в Евролиге ЦСКА пока везет — серия с «Фенербахче», которая начнется 21 апреля в Москве, может пройти легко, ведь в турецком клубе половина состава болеют коронавирусом, и с заявкой у сербского специалиста Игора Кокошкова будут большие проблемы.