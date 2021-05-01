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18:55 (мск), источник: ТАСС

Российская федерация баскетбола открыла счет для помощи семьям пострадавших в ДТП

ТАСС, 1 мая. Российская федерация баскетбола (РФБ) открыла счет для помощи семьям пострадавших в автокатастрофе юных баскетболисток. Об этом сообщает пресс-служба РФБ.

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В Ставропольском крае на федеральной трассе Астрахань — Ставрополь в пятницу произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 18 жителей Волгоградской области, погибли пятеро детей. В микроавтобусе находились 18 детей из баскетбольной команды девушек профильной спортивной школы № 2 из Волгограда. Они направлялись в Черкесск на соревнования.

3 мая в Волгоградской области объявлено днем траура.

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