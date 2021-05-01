Российская федерация баскетбола открыла счет для помощи семьям пострадавших в ДТП

В Ставропольском крае на федеральной трассе Астрахань — Ставрополь в пятницу произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 18 жителей Волгоградской области, погибли пятеро детей. В микроавтобусе находились 18 детей из баскетбольной команды девушек профильной спортивной школы № 2 из Волгограда. Они направлялись в Черкесск на соревнования.