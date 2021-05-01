Российская федерация баскетбола открыла счет для помощи семьям пострадавших в ДТП
ТАСС, 1 мая. Российская федерация баскетбола (РФБ) открыла счет для помощи семьям пострадавших в автокатастрофе юных баскетболисток. Об этом сообщает
ТАСС, 1 мая. Российская федерация баскетбола (РФБ) открыла счет для помощи семьям пострадавших в автокатастрофе юных баскетболисток. Об этом сообщает
В Ставропольском крае на федеральной трассе Астрахань — Ставрополь в пятницу произошло
3 мая в Волгоградской области объявлено днем траура.