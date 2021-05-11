«Локомотив-Кубань» стартовал с победы в серии плей-офф Лиги ВТБ

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 89:80 (22:17, 14:30, 31:20, 22:13). В составе краснодарского клуба самым результативным стал Миндаугас Кузминскас (23 очка), его партнеры по команде Найджел Уильямс-Госс (20 очков, 11 результативных передач) и Дрю Гордон (13 очков, 14 подборов) сделали по дабл-даблу. У подмосковной команды дабл-дабл оформил Алексей Швед (19 очков, 11 передач).

Матч начинался с минуты молчания в память о погибших при стрельбе в школе в Казани.