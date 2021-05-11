Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Манчестер Юнайтед
Лестер
Футбол. Зарубежный
20:00
Осасуна
Кадис
Футбол. Зарубежный
21:00
Эльче
Алавес
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:15
Саутгемптон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Барселона
Хоккей. НХЛ
12.05
Вашингтон Кэпиталз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
12.05
Виннипег Джетс
Ванкувер Кэнакс
Все события
Фоторепортажи
25Гончаренко проиграл Оличу. Фото матча ЦСКА — «Краснодар»
27«Локомотив»: печаль Зе Луиша, ничья с «Динамо»
19:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив-Кубань» стартовал с победы в серии плей-офф Лиги ВТБ

КРАСНОДАР, 11 мая — РИА Новости. Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл подмосковные «Химки» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 89:80 (22:17, 14:30, 31:20, 22:13). В составе краснодарского клуба самым результативным стал Миндаугас Кузминскас (23 очка), его партнеры по команде Найджел Уильямс-Госс (20 очков, 11 результативных передач) и Дрю Гордон (13 очков, 14 подборов) сделали по дабл-даблу. У подмосковной команды дабл-дабл оформил Алексей Швед (19 очков, 11 передач).

Матч начинался с минуты молчания в память о погибших при стрельбе в школе в Казани.

Второй матч серии до двух побед состоится в Химках в четверг.

 Эффектная боксерша показала чудовищные последствия поражения на ринге
Звезда российских ММА Янькова поразила поклонников шикарной фигурой
Возрастное ограничение 18+
Черчесов высказался о расширенном составе сборной России на Евро
«Крылья Советов» предоставили документы для лицензирования в РПЛ
«Спартак» контактировал с «Фейеноордом» по поводу перехода Тиля
СМИ: Руководство «Барселоны» намерено уволить Кумана
«Придзюбливает»: Уткин об отсутствии Смолова в составе на Евро
Федун отреагировал на избиение директора «Спартака»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь