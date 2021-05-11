«Локомотив-Кубань» стартовал с победы в серии плей-офф Лиги ВТБ
КРАСНОДАР, 11 мая — РИА Новости. Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл подмосковные «Химки» в первом матче четвертьфинальной серии
КРАСНОДАР, 11 мая — РИА Новости. Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл подмосковные «Химки» в первом матче четвертьфинальной серии
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 89:80 (22:17, 14:30, 31:20, 22:13). В составе краснодарского клуба самым результативным стал Миндаугас Кузминскас (23 очка), его партнеры по команде Найджел
Матч начинался с минуты молчания в память о погибших при стрельбе в школе в Казани.
Второй матч серии до двух побед состоится в Химках в четверг.