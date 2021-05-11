Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Леванте
Барселона
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Саутгемптон
Кристал Пэлас
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Наполи
Удинезе
41
Футбол. Зарубежный
21:00
Эльче
Алавес
02
Хоккей. НХЛ
12.05
Вашингтон Кэпиталз
Бостон Брюинз
Футбол. Зарубежный
20:00
Манчестер Юнайтед
Лестер
12
Футбол. Зарубежный
20:00
Осасуна
Кадис
32
Хоккей. НХЛ
12.05
Виннипег Джетс
Ванкувер Кэнакс
Все события
Фоторепортажи
14Травма Влашича, гол Чалова. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой»
20Гвардиола вернулся в финал ЛЧ впервые за 10 лет
21:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА победил «Нижний Новгород» на старте плей-офф Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Москве завершилась со счетом 84:59 (23:12, 14:26, 22:10, 25:11). В составе армейцев дабл-дабл сделал Йоханнес Фогтманн (13 очков, 10 подборов), его партнер по команде Габриэль Лундберг набрал 14 очков. У нижегородцев Сергей Торопов записал в актив 12 баллов.

Матч начался с минуты молчания в память о погибших при стрельбе в школе в Казани.

Второй матч серии до двух побед состоится в Нижнем Новгороде в четверг.

 Эффектная боксерша показала чудовищные последствия поражения на ринге
Звезда российских ММА Янькова поразила поклонников шикарной фигурой
Возрастное ограничение 18+
Черчесов высказался о расширенном составе сборной России на Евро
«Манчестер Сити» в седьмой раз стал чемпионом Англии по футболу
«Чикаго» и «Оттава» отпустили двух хоккеистов в сборную России
«Спартак» контактировал с «Фейеноордом» по поводу перехода Тиля
«Крылья Советов» предоставили документы для лицензирования в РПЛ
Гамула: Прочитал книгу Гвардиолы и понял, что ни черта не знаю
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь