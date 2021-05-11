ЦСКА победил «Нижний Новгород» на старте плей-офф Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в первом матче четвертьфинальной серии
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в первом матче четвертьфинальной серии
Встреча в Москве завершилась со счетом 84:59 (23:12, 14:26, 22:10, 25:11). В составе армейцев
Матч начался с минуты молчания в память о погибших при стрельбе в школе в Казани.
Второй матч серии до двух побед состоится в Нижнем Новгороде в четверг.