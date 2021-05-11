ЦСКА победил «Нижний Новгород» на старте плей-офф Единой лиги ВТБ

Встреча в Москве завершилась со счетом 84:59 (23:12, 14:26, 22:10, 25:11). В составе армейцев дабл-дабл сделал Йоханнес Фогтманн (13 очков, 10 подборов), его партнер по команде Габриэль Лундберг набрал 14 очков. У нижегородцев Сергей Торопов записал в актив 12 баллов.

Матч начался с минуты молчания в память о погибших при стрельбе в школе в Казани.