«Зенит» обыграл «Парму» и стал первым полуфиналистом Лиги ВТБ

Матч в Перми завершился со счетом 98:62 (22:10, 27:20, 24:24, 25:8) в пользу «Зенита». Самыми результативными в составе победителей стали Алекс Пойтресс (16 очков, 4 подбора) и Остин Холлинс (13 очков, 2 подбора). Дабл-дабл сделал Кевин Пангос (11 очков и 13 передач). У «Пармы» 15 очков на счету Эйгирдаса Жукаускаса.