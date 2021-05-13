«Зенит» обыграл «Парму» и стал первым полуфиналистом Лиги ВТБ
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Баскетболисты петербургского «Зенита» обыграли пермскую «Парму» во втором матче четвертьфинальной серии
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Баскетболисты петербургского «Зенита» обыграли пермскую «Парму» во втором матче четвертьфинальной серии
Матч в Перми завершился со счетом 98:62 (22:10, 27:20, 24:24, 25:8) в пользу «Зенита». Самыми результативными в составе победителей стали Алекс Пойтресс (16 очков, 4 подбора) и Остин Холлинс (13 очков, 2 подбора).
Первая игра, прошедшая 11 мая в
Следующий соперник «Зенита» определится позднее.