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19:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» обыграл «Парму» и стал первым полуфиналистом Лиги ВТБ

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Баскетболисты петербургского «Зенита» обыграли пермскую «Парму» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и стали первыми полуфиналистами турнира.

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Источник: Спорт РИА Новости

Матч в Перми завершился со счетом 98:62 (22:10, 27:20, 24:24, 25:8) в пользу «Зенита». Самыми результативными в составе победителей стали Алекс Пойтресс (16 очков, 4 подбора) и Остин Холлинс (13 очков, 2 подбора). Дабл-дабл сделал Кевин Пангос (11 очков и 13 передач). У «Пармы» 15 очков на счету Эйгирдаса Жукаускаса.

Первая игра, прошедшая 11 мая в Санкт-Петербурге, завершилась победой «Зенита» со счетом 86:66.

Следующий соперник «Зенита» определится позднее.

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