«Локомотив-Кубань» вышел в «Финал четырех» Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Краснодарский «Локомотив-Кубань» пробился в «Финал четырех» Единой лиги ВТБ по баскетболу, победив подмосковные «Химки» в серии четвертьфинала
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Краснодарский «Локомотив-Кубань» пробился в «Финал четырех» Единой лиги ВТБ по баскетболу, победив подмосковные «Химки» в серии четвертьфинала
Вторая встреча противостояния до двух побед, прошедшая в Химках в четверг, завершилась со счетом 92:85 (22:23, 23:29, 23:14, 24:19) в пользу гостей. У победителей самым результативным на площадке был Найджел
В первом матче серии «Локомотив-Кубань» обыграл «Химки» со счетом 89:80. Краснодарская команда стала вторым участником «Финала четырех» Единой лиги после петербургского «Зенита».