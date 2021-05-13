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21:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив-Кубань» вышел в «Финал четырех» Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Краснодарский «Локомотив-Кубань» пробился в «Финал четырех» Единой лиги ВТБ по баскетболу, победив подмосковные «Химки» в серии четвертьфинала плей-офф.

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Источник: Спорт РИА Новости

Вторая встреча противостояния до двух побед, прошедшая в Химках в четверг, завершилась со счетом 92:85 (22:23, 23:29, 23:14, 24:19) в пользу гостей. У победителей самым результативным на площадке был Найджел Уильямс-Гросс, набравший 30 очков, 28 баллов на счету у Кевина Херви. У «Химок» 16 очков набрал Алексей Швед, 15 баллов заработал Тимофей Мозгов.

В первом матче серии «Локомотив-Кубань» обыграл «Химки» со счетом 89:80. Краснодарская команда стала вторым участником «Финала четырех» Единой лиги после петербургского «Зенита».

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