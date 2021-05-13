«Локомотив-Кубань» вышел в «Финал четырех» Единой лиги ВТБ

Вторая встреча противостояния до двух побед, прошедшая в Химках в четверг, завершилась со счетом 92:85 (22:23, 23:29, 23:14, 24:19) в пользу гостей. У победителей самым результативным на площадке был Найджел Уильямс-Гросс, набравший 30 очков, 28 баллов на счету у Кевина Херви. У «Химок» 16 очков набрал Алексей Швед, 15 баллов заработал Тимофей Мозгов.