26-летний баскетболист умер после потери сознания на любительском турнире в Москве

За 29 секунд до конца матча защитнику «Профит-Баскет-3» Ивану Паршакову стало плохо, и он потерял сознание во время пробития штрафных бросков командой соперника. Прибывшая скорая помощь отвезла 26-летнего игрока в больницу, но спасти его жизнь не удалось. Организаторы турнира подтвердили информацию о смерти баскетболиста.



Иван Паршаков родился и вырос в Соликамске, где начал свой путь баскетболиста в одной секции с защитником ПБК ЦСКА и сборной России Иваном Уховым. Из небольшого города Пермского края он переехал в Москву, закончив спортивную школу «Глория» и проведя 20 матчей за команду «МБА-ДЮБЛ» в сезоне-2013/2014. В последние годы он занимался юриспруденцией и играл за любительские команды.