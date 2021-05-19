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19 мая, источник: Sport24

«Зенит» во втором овертайме вырвал победу у ЦСКА и сравнял счет полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

В Санкт-Петербурге состоялся 2-й матч полуфинала Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» на своей площадке обыграл ЦСКА.

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Источник: cskabasket.com

Встреча завершилась победой петербургского клуба во втором овертайме со счетом 107:104 (15:18; 16:21; 20:20; 24:16, 12:12, 20:17). Стоит отметить, что по ходу матча «Зенит» сумел отыграть отставание в -12.

Самым результативным игроком встречи стал форвард армейцев Уилльям Клайберн, набравший 28 очков (6 подборов, 2 передачи). В составе победителей наибольшее количество очков на счету защитника Кевина Пангоса (27).

Благодаря этой победе петербургская команда сравняла счет в серии — 1−1. 3-й матч полуфинала состоится 22 мая на площадке ЦСКА.

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