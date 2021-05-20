Текущие события
Хоккей. НХЛ
21.05
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
21.05
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
21.05
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
21.05
Миннесота Уайлд
Вегас Голден Найтс
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21.05
Россия
Чехия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21.05
Германия
Италия
Все события
Фоторепортажи
11Оливейра — новый чемпион UFC в легком весе
27«Локомотив»: печаль Зе Луиша, ничья с «Динамо»
22:56 (мск), источник: Sport24

УНИКС победил «Локомотив-Кубань» во втором матче полуфинала Единой лиги ВТБ

В Краснодаре состоялся 2-й матч полуфинала Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС в гостях победил «Локомотив-Кубань».

Наверх
Источник: unics.ru

Встреча завершилась победой казанского клуба со счетом 79:69 (21:20; 21:24; 23:13; 14:12).

Самым результативным игроком матча стал легкий форвард железнодорожников Миндаугас Кузминскас, набравший 20 очков (6 подборов, 3 передачи). В составе победителей наибольшее количество очков на счету атакующего защитника Джамара Смита (17).

Благодаря этой победе УНИКС повел в серии — 2−0. 3-й матч между командами состоится в Казани 23 мая.

 «Тренеру привет». Бузова выложила пикантное фото, похваставшись упругими ягодицами
Жена украинского вратаря «Реала» показала дерзкое тату на бедре, выложив фото в купальнике
Сборная России заявила на чемпионат мира 17 хоккеистов
Евгений Кузнецов во второй раз в сезоне заразился коронавирусом
Черчесов рассказал, когда в сборную России приедут легионеры
«ПСЖ» и «Челси» поспорят за игрока «Барселоны»
Российский пловец стал чемпионом Европы на дистанции 200 метров
Россиянин Мазепин впервые в сезоне дважды опередил Шумахера
Иностранные фанаты смогут приехать в Россию на Евро-2020 без виз
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь