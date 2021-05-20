УНИКС победил «Локомотив-Кубань» во втором матче полуфинала Единой лиги ВТБ

Самым результативным игроком матча стал легкий форвард железнодорожников Миндаугас Кузминскас, набравший 20 очков (6 подборов, 3 передачи). В составе победителей наибольшее количество очков на счету атакующего защитника Джамара Смита (17).

Благодаря этой победе УНИКС повел в серии — 2−0. 3-й матч между командами состоится в Казани 23 мая.