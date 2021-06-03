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00:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Базаревич отреагировал на отказ Фридзона и Шведа от игры за сборную

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич заявил, что с уважением относится к решению Виталия Фридзона и Алексея Шведа не продолжать карьеру в национальной команде.

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Источник: Спорт РИА Новости

Во вторник сборная России провела первую тренировку в Москве в рамках подготовки к олимпийской квалификации.

«Для меня было сюрпризом решение Виталия не продолжать карьеру в сборной. Мы думали, что он сыграл бы и в олимпийской квалификации, и, надеюсь, в Токио. В то же время я уважаю и это решение, и самого Фридзона, который много сделал для сборной. Он большой боец, игрок и человек. С одной стороны это сюрприз, с другой — честное решение. Он оценил себя сам, понял, что не готов, и не стал цепляться. Даже зная, что я взял бы его в состав», — приводятся слова Базаревича на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).

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«Ситуация со Шведом стала меньшей неожиданностью: еще в прошлом году, когда мы разговаривали, он не был уверен, что продолжит играть за сборную. Конечно, надеялись, но меня это не удивило. К этому мы тоже с уважением относимся. Алексей — взрослый человек, у него семья, дети, на сегодняшний день это для него приоритет», — добавил он.

По мнению Базаревича, перенос Олимпиады с 2020 на 2021 год осложнил ситуацию. «Игроки не стали моложе, тяжелый сезон — пандемия “вынула мозг” всем с этими ограничениями. И кому-то сложно продолжать. Но нам надо быть оптимистичными. Будем пытаться сделать всё, что в наших силах, чтобы отобраться на Олимпиаду», — сказал тренер сборной России.

Сборная России примет участие в отборочном турнире Олимпиады в Токио, который пройдет с 29 июня по 4 июля в Сплите (Хорватия).

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