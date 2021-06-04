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17:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Химки» не будут выступать в Единой лиге ВТБ в следующем сезоне из-за финансовых проблем

«Химки» не смогут принять участие в Единой лиге ВТБ в сезоне-2021/22.

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Источник: Спорт-Экспресс

«В лигу поступило официальное письмо, в котором “Химки” уведомили руководство лиги о том, что не могут подтвердить свое участие в сезоне-2021/22 из-за отсутствия финансовых гарантий», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Единой лиги ВТБ.

«Химки» были основаны в 1997 году, подмосковная команда выступала в Единой лиге ВТБ с момента основания турнира в 2008 году. «Химки» являются единственной командой, помимо ЦСКА, которой удавалось выиграть турнир (в сезоне-2010/11).

В сезоне-2020/21 «Химки» вылетели в первом раунде плей-офф Единой лиги ВТБ, уступив «Локомотиву-Кубани» (счет в серии — 0−2). По ходу сезона клуб испытывал финансовые проблемы, несколько игроков покинули команду из-за задержек по зарплате.

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