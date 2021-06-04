«Химки» не будут выступать в Единой лиге ВТБ в следующем сезоне из-за финансовых проблем
«Химки» не смогут принять участие в Единой лиге ВТБ в сезоне-2021/22.
«Химки» не смогут принять участие в Единой лиге ВТБ в сезоне-2021/22.
«В лигу поступило официальное письмо, в котором “Химки” уведомили руководство лиги о том, что не могут подтвердить свое участие в сезоне-2021/22
«Химки» были основаны в 1997 году, подмосковная команда выступала в Единой лиге ВТБ с момента основания турнира в 2008 году. «Химки» являются единственной командой, помимо ЦСКА, которой удавалось выиграть турнир (в сезоне-2010/11).
В сезоне-2020/21 «Химки» вылетели в первом раунде