Умер баскетбольный тренер Вадим Капранов

Советский баскетболист и тренер Вадим Капранов умер на 82-м году жизни, сообщается на сайте ЦСКА.

«Вадим Павлович посвятил армейскому клубу больше 20 лет жизни: сначала как игрок, потом как тренер мужской команды, а после стал одним из основателей и главным тренером женского ЦСКА», — говорится в сообщении.

По данным газеты Le Dauphine Libere, причиной его смерти стал коронавирус. Он был госпитализирован в Москве 2 июня, а скончался уже через два дня.

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В качестве игрока Капранов завоевал бронзовые медали Олимпийских игр 1968 года в Мехико. С ЦСКА он стал семикратным чемпионом СССР, дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов (КЕЧ).

В качестве тренера он в том числе работал с женским и мужским ЦСКА, французским «Шаль-лез-О Баскет», с которым выигрывал женский чемпионат Франции и доходил до финала КЕЧ, а также французским «Буржем», с которым дважды выиграл женскую Евролигу и стал пятикратным чемпионом Франции.