Умер баскетбольный тренер Вадим Капранов
Ему было 81 год. Причиной смерти стал коронавирус.
Ему было 81 год. Причиной смерти стал коронавирус.
Советский баскетболист и тренер Вадим Капранов умер на 82-м году жизни, сообщается на сайте ЦСКА.
«Вадим Павлович посвятил армейскому клубу больше 20 лет жизни: сначала как игрок, потом как тренер мужской команды, а после стал одним из основателей и главным тренером женского ЦСКА», — говорится в сообщении.
По данным газеты Le Dauphine Libere, причиной его смерти стал коронавирус. Он был госпитализирован в Москве 2 июня, а скончался уже через два дня.
В качестве игрока Капранов завоевал бронзовые медали Олимпийских игр 1968 года в Мехико. С ЦСКА он стал семикратным чемпионом СССР, дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов (КЕЧ).
В качестве тренера он в том числе работал с женским и мужским ЦСКА, французским «Шаль-лез-О Баскет», с которым выигрывал женский чемпионат Франции и доходил до финала КЕЧ, а также французским «Буржем», с которым дважды выиграл женскую Евролигу и стал пятикратным чемпионом Франции.
В женской сборной СССР/СНГ/России он с перерывами работал на должностях помощника главного тренера и главного тренера с 1983 года по 2004-й. На Олимпиаде-1992 в Барселоне, где россиянки завоевали золото, Капранов был помощником Евгения Гомельского. Также на его счету бронза ОИ-2004, золото ЧМ-1983. Главное достижение Капранова в самостоятельной работе — «золото» чемпионата Европы 2003 года.