ЦСКА победил УНИКС во 2-м матче финала Единой лиги ВТБ

Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты столичного клуба Торнике Шенгелия (18 очков) и Йоханнес Фойгтманн (16). Форвард УНИКС Окаро Уайт принес своей команде 15 очков.

Благодаря этой победе ЦСКА увеличил свое лидерство в финальной серии — 2−0. Третий матч противостояния до трех побед состоится 10 июня в Москве.