ЦСКА победил УНИКС во 2-м матче финала Единой лиги ВТБ
7 июня в Казани состоялся 2-й матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счетом 76:57.
7 июня в Казани состоялся 2-й матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счетом 76:57.
Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты столичного клуба Торнике Шенгелия (18 очков) и Йоханнес Фойгтманн (16). Форвард УНИКС Окаро Уайт принес своей команде 15 очков.
Благодаря этой победе ЦСКА увеличил свое лидерство в финальной серии — 2−0. Третий матч противостояния до трех побед состоится 10 июня в Москве.