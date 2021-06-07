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21:17 (мск), источник: Sport24

ЦСКА победил УНИКС во 2-м матче финала Единой лиги ВТБ

7 июня в Казани состоялся 2-й матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счетом 76:57.

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Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты столичного клуба Торнике Шенгелия (18 очков) и Йоханнес Фойгтманн (16). Форвард УНИКС Окаро Уайт принес своей команде 15 очков.

Благодаря этой победе ЦСКА увеличил свое лидерство в финальной серии — 2−0. Третий матч противостояния до трех побед состоится 10 июня в Москве.

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