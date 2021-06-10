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15:26 (мск), источник: Sports.Ru

Сергей Панов — о нежелании Шведа играть за сборную: «Ну вот такое «состояние души»

Генеральный менеджер сборной России Сергей Панов прокомментировал решение 32-летнего защитника Алексея Шведа завершить выступления в составе национальной команды.

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Источник: РИА "Новости"
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«Образно говоря, ну вот такое «состояние души». Поймите, мы не можем заставлять ребят играть за сборную. В команде только те, кто готов выступать на турнирах под флагом страны с горящими глазами.

С годами многое изменилось. Вообще, ситуация складывается парадоксальная. В сборную охотнее всего прибывают те, кто хочет закрепить свое пока еще не оформившееся положение в профессиональном баскетболе. И гораздо реже те, кто сам для себя считает, что уже многого достиг в нашем виде спорта", — заявил Панов.

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