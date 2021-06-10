ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ в девятый раз подряд
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА победили казанский УНИКС в финальной серии
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА победили казанский УНИКС в финальной серии
Третья игра серии, прошедшая в Москве, завершилась победой ЦСКА со счетом 89:81 (29:24, 23:16, 25:26, 12:15).
ЦСКА выиграл серию до трех побед со счетом 3−0. Армейцы стали победителями Лиги ВТБ в девятый раз подряд, всего на счету ЦСКА 11 титулов. Прошлый сезон был завершён досрочно