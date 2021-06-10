ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ в девятый раз подряд

ЦСКА выиграл серию до трех побед со счетом 3−0. Армейцы стали победителями Лиги ВТБ в девятый раз подряд, всего на счету ЦСКА 11 титулов. Прошлый сезон был завершён досрочно из-за пандемии, победитель и призеры определены не были.