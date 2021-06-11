ЦСКА подписал новый контракт с центровым Фойгтманном
ЦСКА на официальном сайте сообщил о подписании нового двухлетнего контракта с центровым Йоханнесом Фойгтманном.
ЦСКА на официальном сайте сообщил о подписании нового двухлетнего контракта с центровым Йоханнесом Фойгтманном.
За ЦСКА немецкий «большой» провел 109 матчей, в 43 из которых выходил в стартовом составе.
Завершившийся сезон стал для Йоханнеса статистически лучшим: он набирал в среднем 9,1 очка (63,7% двухочковых, 44,8% трехочковых, 81,2% штрафных), делал 5,4 подбора, 1,7 передачи, 0,7 перехвата и 0,4
«Очевидно, я очень рад, что мы с клубом решили продолжить работать еще два года. Очень счастлив остаться в одном из лучших клубов Европы, борющемся за титулы. После двух лет, когда один сезон был отменен, а другой получился очень сложным, чувствую, что у нас есть незавершенные дела.
Мы должны провести два очень успешных сезона, продолжить развиваться вместе. Вижу в команде большой потенциал и надеюсь стать его частью», — цитирует Фойгтманна официальный сайт армейцев.