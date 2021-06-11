Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Турция
Италия
Хоккей. НХЛ
04:00
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
63
Футбол. Сборные
12.06
Мексика
Гондурас
Футбол. Чемпионат Европы
12.06
Уэльс
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
12.06
Дания
Финляндия
Футбол. Чемпионат Европы
12.06
Бельгия
Россия
Все события
Фоторепортажи
14Сборная США обыграла словаков и вышла в полуфинал ЧМ
23Сборная США разгромила Германию в матче за «бронзу» чемпионата мира
11:44 (мск), источник: Sport24

ЦСКА подписал новый контракт с центровым Фойгтманном

ЦСКА на официальном сайте сообщил о подписании нового двухлетнего контракта с центровым Йоханнесом Фойгтманном.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

За ЦСКА немецкий «большой» провел 109 матчей, в 43 из которых выходил в стартовом составе.

Завершившийся сезон стал для Йоханнеса статистически лучшим: он набирал в среднем 9,1 очка (63,7% двухочковых, 44,8% трехочковых, 81,2% штрафных), делал 5,4 подбора, 1,7 передачи, 0,7 перехвата и 0,4 блок-шота за 20,3 минуты на паркете в играх Единой лиги ВТБ.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ в девятый раз подряд

«Очевидно, я очень рад, что мы с клубом решили продолжить работать еще два года. Очень счастлив остаться в одном из лучших клубов Европы, борющемся за титулы. После двух лет, когда один сезон был отменен, а другой получился очень сложным, чувствую, что у нас есть незавершенные дела.

Мы должны провести два очень успешных сезона, продолжить развиваться вместе. Вижу в команде большой потенциал и надеюсь стать его частью», — цитирует Фойгтманна официальный сайт армейцев.

 «На ней хотели бы жениться немало состоятельных красавцев». Известный журналист - об Алине Кабаевой
«Заставляет меня страдать». Ведущая «Матч ТВ» объяснила, почему хочет уменьшить грудь
В Турции смягчили лимит. Сегодня эти парни сыграют с Италией
Развязка близка. За Кубок Стэнли сразятся лучшие вратари мира
СМИ: «Севилья» предложила Рамосу пятилетний контракт
Российскому волейболисту проломили голову в центре Москвы
Стала известна стоимость обучения в «Ангелах Плющенко»
Адвокат задержанной теннисистки рассказал о сложившейся ситуации
ЦСКА завоевал чемпионство и попрощался с домашней ареной
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь