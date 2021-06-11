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14:47 (мск), источник: Московский комсомолец

ЦСКА печально отпраздновал чемпионство: армейцы простились со своим домом

Главный баскетбольный клуб России навсегда простился со своей домашней ареной.

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Источник: РИА "Новости"

Триумфом ЦСКА завершился сезон баскетбольной Единой лиги. Обыграв в трех матчах финала плей-офф казанский УНИКС, армейский суперклуб продлил свою чемпионскую серию. И навсегда простился с домашней ареной, универсальным спорткомплексом имени Александра Гомельского. «МК-Спорт» подробно расскажет об этом одновременно и радостном, и печальном для красно-синих вечере.

Эта победа баскетболистов ЦСКА не была будничной. Да, привычные 3:0 в финальной серии и очередной титул — одиннадцатый в Единой лиге и 27-й (причем, 18 из них подряд!) в рамках чемпионата России. Однако нынешний сезон получился особенным. Сложным в плане преодолений (команда столкнулась серьезными кадровыми проблемами и, проиграв рекордное для себя количество матчей, стала лишь четвертой в «регулярке») и очень грустным из-за расставания с родным домом — УСК ЦСКА. Решением руководства армейского спорта легендарный зал на Ленинградском проспекте в ближайшее время будет снесен и на его месте начнут строить новый мультиспортивный комплекс.

Так, игра с УНИКСом в финале Единой лиги стала для ЦСКА не только последней в сезоне, но и на домашней арене, с которой связано столько воспоминаний и славных побед. Построенный к московской Олимпиаде-80, этот зал жил баскетболом, являлся его храмом. Здешние стены помнят знаменитые суперфиналы ЦСКА — «Жальгирис», еврокубковые битвы, матчи с участием сборных и даже клубов НБА. Ну и, конечно, они видели и были домом для многих звезд игры — от Сергея Белова и Арвидаса Сабониса до Андрея Кириленко и Алексея Шведа.

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— Уникальное место, с которым неразрывно связана история нашего и европейского баскетбола, — подтверждает Сергей Кущенко, президент Единой лиги, а в недавнем прошлом — генеральный директор баскетбольного ЦСКА. — Это же великие победы и великие люди — начиная с Александра Гомельского, именем которого впоследствии была названа арена. А сколько армейский клуб воспитал здесь чемпионов, да даже просто хороших людей!

Неудивительно, что в четверг на последнем матче ЦСКА в своем легендарном зале наблюдался практически аншлаг. Несмотря на все запреты и ограниченное из-за коронавируса количество билетов, люди пришли попрощаться с ареной, с историей.

Конечно, в случае победы УНИКСа это прощание пришлось бы отложить до четвертой игры финальной серии. И казанцы, к чести для себя, сделали для этого все возможное. Уступая в начале третьей четверти 17 очков, гости во главе с великолепным Джоном Брауном (25 очков + 11 подборов) устроили настоящую погоню и вернули интригу. В заключительной 10-минутке от преимущества армейцев осталось всего 2 очка. И все же в этот вечер ЦСКА не мог проиграть и подвести себя, болельщиков, родной зал. Все было готово к празднованию чемпионства. Последнего под сводами УСК ЦСКА.

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Финальная сирена зафиксировала победу хозяев паркета — 89:81. Наибольший вклад в этот результат в составе армейцев внесли Торнике Шенгелия (19 очков), Уилл Клайберн (18) и Дэниэл Хэккетт. Последний справедливо был признан MVP (самый ценный игрок) этого плей-офф Единой лиги. Свою награду Хэккетт в ходе церемонии награждения получил из рук почетного президента лиги Сергея Иванова под выстрелы пушек с конфетти — техника, словно не выдержав долго ожидания, сработала до чествования всей команды и вручения чемпионского кубка имени Сергея Белова.

Впрочем, на такие мелочи никто не обратил внимания. Золотого конфетти хватило и на вторую часть награждения. Ну, а главным и невероятно трогательным моментом этих чемпионских торжеств стало прощание клуба и болельщиков с домашним залом. Специально подготовленный видеоролик (в нем со словами благодарности своему дому, УСК ЦСКА выступили легенды клуба — Иван Едешко, Станислав Еремин, Сергей Тараканов, Андрей Кириленко) не оставил равнодушным никого. Равно как и искренняя, от сердца речь капитана армейцев Никиты Курбанова и президента клуба Андрея Ватутина.

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— Для многих из нас УСК ЦСКА стал домом со своим убранством, климатом, ритмом жизни, — сказал Никита Курбанов. — Многие сюда приходят уже десятки лет, кто-то из сотрудников клуба даже застал открытие, как наш легендарный массажист Аскер Барчо. Все мы оставили здесь частичку себя. Конечно, грустно сейчас, но давайте улыбнемся, вспомним яркие моменты, и победы, и поражения, которые двигали нас вперед. Давайте сохраним их, пусть они навсегда останутся в сердце.

— Приятно выиграть при своих болельщиках и так достойно проводить этот зал, — отметил Ватутин. — Так сложились обстоятельства, что его разрушают, но жизнь продолжается.

Вот уж действительно, праздник со слезами на глазах.

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