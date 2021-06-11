ЦСКА печально отпраздновал чемпионство: армейцы простились со своим домом
Главный баскетбольный клуб России навсегда простился со своей домашней ареной.
Главный баскетбольный клуб России навсегда простился со своей домашней ареной.
Триумфом ЦСКА завершился сезон баскетбольной Единой лиги. Обыграв в трех матчах финала
Эта победа баскетболистов ЦСКА не была будничной. Да, привычные 3:0 в финальной серии и очередной титул — одиннадцатый в Единой лиге и 27-й (причем, 18 из них подряд!) в рамках чемпионата России. Однако нынешний сезон получился особенным. Сложным в плане преодолений (команда столкнулась серьезными кадровыми проблемами и, проиграв рекордное для себя количество матчей, стала лишь четвертой в «регулярке») и очень грустным
Так, игра с УНИКСом в финале Единой лиги стала для ЦСКА не только последней в сезоне, но и на домашней арене, с которой связано столько воспоминаний и славных побед. Построенный к московской Олимпиаде-80, этот зал жил баскетболом, являлся его храмом. Здешние стены помнят знаменитые суперфиналы ЦСКА — «Жальгирис», еврокубковые битвы, матчи с участием сборных и даже клубов НБА. Ну и, конечно, они видели и были домом для многих звезд игры — от Сергея Белова и Арвидаса Сабониса до Андрея Кириленко и Алексея Шведа.
— Уникальное место, с которым неразрывно связана история нашего и европейского баскетбола, — подтверждает Сергей Кущенко, президент Единой лиги, а в недавнем прошлом — генеральный директор баскетбольного ЦСКА. — Это же великие победы и великие люди — начиная с Александра Гомельского, именем которого впоследствии была названа арена. А сколько армейский клуб воспитал здесь чемпионов, да даже просто хороших людей!
Неудивительно, что в четверг на последнем матче ЦСКА в своем легендарном зале наблюдался практически аншлаг. Несмотря на все запреты и ограниченное
Конечно, в случае победы УНИКСа это прощание пришлось бы отложить до четвертой игры финальной серии. И казанцы, к чести для себя, сделали для этого все возможное. Уступая в начале третьей четверти 17 очков, гости во главе с великолепным Джоном Брауном (25 очков + 11 подборов) устроили настоящую погоню и вернули интригу. В заключительной 10-минутке от преимущества армейцев осталось всего 2 очка. И все же в этот вечер ЦСКА не мог проиграть и подвести себя, болельщиков, родной зал. Все было готово к празднованию чемпионства. Последнего под сводами УСК ЦСКА.
Финальная сирена зафиксировала победу хозяев паркета — 89:81. Наибольший вклад в этот результат в составе армейцев внесли Торнике Шенгелия (19 очков), Уилл Клайберн (18) и Дэниэл Хэккетт. Последний справедливо был признан MVP (самый ценный игрок) этого
Впрочем, на такие мелочи никто не обратил внимания. Золотого конфетти хватило и на вторую часть награждения. Ну, а главным и невероятно трогательным моментом этих чемпионских торжеств стало прощание клуба и болельщиков с домашним залом. Специально подготовленный видеоролик (в нем со словами благодарности своему дому, УСК ЦСКА выступили легенды клуба — Иван Едешко, Станислав Еремин, Сергей Тараканов, Андрей Кириленко) не оставил равнодушным никого. Равно как и искренняя, от сердца речь капитана армейцев Никиты Курбанова и президента клуба Андрея Ватутина.
— Для многих из нас УСК ЦСКА стал домом со своим убранством, климатом, ритмом жизни, — сказал Никита Курбанов. — Многие сюда приходят уже десятки лет,
— Приятно выиграть при своих болельщиках и так достойно проводить этот зал, — отметил Ватутин. — Так сложились обстоятельства, что его разрушают, но жизнь продолжается.
Вот уж действительно, праздник со слезами на глазах.