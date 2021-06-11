ЦСКА печально отпраздновал чемпионство: армейцы простились со своим домом

Триумфом ЦСКА завершился сезон баскетбольной Единой лиги. Обыграв в трех матчах финала плей-офф казанский УНИКС, армейский суперклуб продлил свою чемпионскую серию. И навсегда простился с домашней ареной, универсальным спорткомплексом имени Александра Гомельского. «МК-Спорт» подробно расскажет об этом одновременно и радостном, и печальном для красно-синих вечере.

Эта победа баскетболистов ЦСКА не была будничной. Да, привычные 3:0 в финальной серии и очередной титул — одиннадцатый в Единой лиге и 27-й (причем, 18 из них подряд!) в рамках чемпионата России. Однако нынешний сезон получился особенным. Сложным в плане преодолений (команда столкнулась серьезными кадровыми проблемами и, проиграв рекордное для себя количество матчей, стала лишь четвертой в «регулярке») и очень грустным из-за расставания с родным домом — УСК ЦСКА. Решением руководства армейского спорта легендарный зал на Ленинградском проспекте в ближайшее время будет снесен и на его месте начнут строить новый мультиспортивный комплекс.

Так, игра с УНИКСом в финале Единой лиги стала для ЦСКА не только последней в сезоне, но и на домашней арене, с которой связано столько воспоминаний и славных побед. Построенный к московской Олимпиаде-80, этот зал жил баскетболом, являлся его храмом. Здешние стены помнят знаменитые суперфиналы ЦСКА — «Жальгирис», еврокубковые битвы, матчи с участием сборных и даже клубов НБА. Ну и, конечно, они видели и были домом для многих звезд игры — от Сергея Белова и Арвидаса Сабониса до Андрея Кириленко и Алексея Шведа.

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— Уникальное место, с которым неразрывно связана история нашего и европейского баскетбола, — подтверждает Сергей Кущенко, президент Единой лиги, а в недавнем прошлом — генеральный директор баскетбольного ЦСКА. — Это же великие победы и великие люди — начиная с Александра Гомельского, именем которого впоследствии была названа арена. А сколько армейский клуб воспитал здесь чемпионов, да даже просто хороших людей!

Неудивительно, что в четверг на последнем матче ЦСКА в своем легендарном зале наблюдался практически аншлаг. Несмотря на все запреты и ограниченное из-за коронавируса количество билетов, люди пришли попрощаться с ареной, с историей.

Конечно, в случае победы УНИКСа это прощание пришлось бы отложить до четвертой игры финальной серии. И казанцы, к чести для себя, сделали для этого все возможное. Уступая в начале третьей четверти 17 очков, гости во главе с великолепным Джоном Брауном (25 очков + 11 подборов) устроили настоящую погоню и вернули интригу. В заключительной 10-минутке от преимущества армейцев осталось всего 2 очка. И все же в этот вечер ЦСКА не мог проиграть и подвести себя, болельщиков, родной зал. Все было готово к празднованию чемпионства. Последнего под сводами УСК ЦСКА.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/76EoTf6ShQQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Финальная сирена зафиксировала победу хозяев паркета — 89:81. Наибольший вклад в этот результат в составе армейцев внесли Торнике Шенгелия (19 очков), Уилл Клайберн (18) и Дэниэл Хэккетт. Последний справедливо был признан MVP (самый ценный игрок) этого плей-офф Единой лиги. Свою награду Хэккетт в ходе церемонии награждения получил из рук почетного президента лиги Сергея Иванова под выстрелы пушек с конфетти — техника, словно не выдержав долго ожидания, сработала до чествования всей команды и вручения чемпионского кубка имени Сергея Белова.

Впрочем, на такие мелочи никто не обратил внимания. Золотого конфетти хватило и на вторую часть награждения. Ну, а главным и невероятно трогательным моментом этих чемпионских торжеств стало прощание клуба и болельщиков с домашним залом. Специально подготовленный видеоролик (в нем со словами благодарности своему дому, УСК ЦСКА выступили легенды клуба — Иван Едешко, Станислав Еремин, Сергей Тараканов, Андрей Кириленко) не оставил равнодушным никого. Равно как и искренняя, от сердца речь капитана армейцев Никиты Курбанова и президента клуба Андрея Ватутина.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CP89HlAiX4k/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CP89HlAiX4k/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CP89HlAiX4k/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by CSKA Moscow (@cskabasket)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Для многих из нас УСК ЦСКА стал домом со своим убранством, климатом, ритмом жизни, — сказал Никита Курбанов. — Многие сюда приходят уже десятки лет, кто-то из сотрудников клуба даже застал открытие, как наш легендарный массажист Аскер Барчо. Все мы оставили здесь частичку себя. Конечно, грустно сейчас, но давайте улыбнемся, вспомним яркие моменты, и победы, и поражения, которые двигали нас вперед. Давайте сохраним их, пусть они навсегда останутся в сердце.

— Приятно выиграть при своих болельщиках и так достойно проводить этот зал, — отметил Ватутин. — Так сложились обстоятельства, что его разрушают, но жизнь продолжается.