«Зенит» объявил о переходе Джордана Лойда
Атакующий защитник Джордан Лойд (27 лет, 197 см) стал игроком
Атакующий защитник Джордан Лойд (27 лет, 197 см) стал игроком
Как сообщает официальный сайт «Зенита», контракт с американским баскетболистом рассчитан на два года.
После выступления за «Торонто» в сезоне НБА-2018/19 Лойд перебрался в Европу, где провел один год за «Валенсию», а затем перешел в «Црвену Звезду».
В сезоне-2020/21 Лойд в составе клуба из Белграда выиграл Адриатическую лигу и чемпионат Сербии. Статистика американца в сезоне Евролиги-2020/21 — 29 матчей, 17,3 очка, 3,6 подбора, 3,2 передачи и 1,2 перехвата за 27,3 минуты, при реализации двухочковых 51,9% и бросков