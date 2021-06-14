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14:31 (мск), источник: Sports.Ru

«Зенит» объявил о переходе Джордана Лойда

Атакующий защитник Джордан Лойд (27 лет, 197 см) стал игроком санкт-петербургского «Зенита».

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает официальный сайт «Зенита», контракт с американским баскетболистом рассчитан на два года.

После выступления за «Торонто» в сезоне НБА-2018/19 Лойд перебрался в Европу, где провел один год за «Валенсию», а затем перешел в «Црвену Звезду».

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В сезоне-2020/21 Лойд в составе клуба из Белграда выиграл Адриатическую лигу и чемпионат Сербии. Статистика американца в сезоне Евролиги-2020/21 — 29 матчей, 17,3 очка, 3,6 подбора, 3,2 передачи и 1,2 перехвата за 27,3 минуты, при реализации двухочковых 51,9% и бросков из-за дуги 31,1%. В сезоне-19/20 за «Валенсию» Лойд забивал 42,9% трехочковых.

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