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15:25 (мск), источник: ТАСС

Умер гендиректор баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Хайретдинов

Александру Хайретдинову было 66 лет, он стоял у истоков создания клуба.

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ТАСС, 20 июня. /ТАСС/. Генеральный директор баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Александр Хайретдинов умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Причины смерти не указываются.

«Для нашего клуба, всего нижегородского и российского баскетбола это большая утрата. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Владимировича», — говорится в сообщении.

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Хайретдинов, как отмечается в заявлении, стоял у истоков создания «Нижнего Новгорода». В 2000 году на базе сборной Волжского инженерного педагогического института при его непосредственном участии был организован клуб НБА, переименованный в 2008 году в «Нижний Новгород». С тех пор Хайретдинов входил в состав руководства клуба.

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