Умер гендиректор баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Хайретдинов

«Для нашего клуба, всего нижегородского и российского баскетбола это большая утрата. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Владимировича», — говорится в сообщении.

Хайретдинов, как отмечается в заявлении, стоял у истоков создания «Нижнего Новгорода». В 2000 году на базе сборной Волжского инженерного педагогического института при его непосредственном участии был организован клуб НБА, переименованный в 2008 году в «Нижний Новгород». С тех пор Хайретдинов входил в состав руководства клуба.