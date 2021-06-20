Умер гендиректор баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Хайретдинов
Александру Хайретдинову было 66 лет, он стоял у истоков создания клуба.
Александру Хайретдинову было 66 лет, он стоял у истоков создания клуба.
ТАСС, 20 июня. /ТАСС/. Генеральный директор баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Александр Хайретдинов умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщила
Причины смерти не указываются.
«Для нашего клуба, всего нижегородского и российского баскетбола это большая утрата. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Владимировича», — говорится в сообщении.
Хайретдинов, как отмечается в заявлении, стоял у истоков создания «Нижнего Новгорода». В 2000 году на базе сборной Волжского инженерного педагогического института при его непосредственном участии был организован клуб НБА, переименованный в 2008 году в «Нижний Новгород». С тех пор Хайретдинов входил в состав руководства клуба.