Болельщики «Химок» обратились за помощью к Владимиру Путину

Сейчас эта же участь постигла баскетбольный клуб «Химки», который за свою почти 25-летнюю историю с самых низов успел стать известным не только в России, но и за ее пределами. Обладатель Кубка России 2008, победитель Единой лиги ВТБ-2011, обладатель Кубка Европы 2012 и 2015 годов, многократный серебряный призер первенств России и Единой лиги ВТБ сейчас оказался на пороге краха.



Хоккейный клуб «Атлант» из Мытищ, баскетбольный клуб «Триумф» из Люберец, хоккейный клуб МВД из Балашихи, минифутбольный клуб «Дина», женские футбольные клубы «Зоркий» и «Россиянка». Это далеко не полный список потерь.



И мы, давние болельщики БК «Химки», очень не хотим, боимся оказаться в рядах тех, кто уже потерял свои клубы. Ведь что такое спортивный клуб? Это не только высшие достижения и большие деньги, но и его болельщики! Это семейный досуг, общие темы для разговоров, поездки на игры, общение с «коллегами» из других регионов, дружба. Дети не пойдут в спортивные секции, если им не на кого равняться.



Сергей Моня, Егор Вяльцев, Алексей Швед, Виталий Фридзон, Станислав Ильницкий, Вячеслав Зайцев — эти имена знают в Химках и за их пределами тысячи людей! В нашем клубе все эти годы принято, что игроки ездят по школам, общаются с юными спортсменами, проводят мастер-классы. Дети получают приглашения на матчи любимой команды от своих кумиров, приводят с собой родителей.



Пожилые болельщики забывают о возрасте, о болячках. Они горячо поддерживают команду на трибунах. Баскетбол для них стал стимулом для поездок по России, они ездят на матчи в другие города. Наши бабушки и дедушки — такие же активные болельщики, как и их ровесники в других, более развитых и успешных странах.



Да, нам не повезло иметь фанатов среди представителей власти. Поэтому за наш клуб некому замолвить слово и заступиться. И оказать поддержку нашим спонсорам.



Известная ситуация, что в России большой спорт не выживет на самоокупаемости. Население нашей страны в большинстве своем получает смешные зарплаты и пенсии, которые нельзя сравнить с доходом жителей Европы или США. Поэтому клубы не могут продавать билеты и абонементы на матчи по европейским или американским ценам. Но жители России имеют право после работы, уплатив налоги, провести свободное время в том числе на спортивных мероприятиях высшего уровня.



У нас из телевизора постоянно доносится, что мы хотим иметь сильные сборные в разных видах спорта. Но откуда им взяться, если на уровне регионов сильные клубы исчезают один за другим? Если в России останется только любительский спорт, кто будет представлять нашу огромную страну на чемпионатах Европы и мира, на Олимпиадах?



Мы, как и вы, Владимир Владимирович, хотим гордиться спортивными достижениями нашей России. И хотим видеть в рядах спортсменов больше успешных россиян.



Да, некоторым клубам повезло иметь болельщиков среди членов правительства. И им гарантированы спонсоры, а их спонсорам гарантированы привилегии от государства. Повезло клубам, которые оказались в сфере внимания у таких монстров российского бизнеса, как «Газпром», РЖД, «Норникель» и прочие.



Тысячи болельщиков России с надеждой смотрят на вас. С уважением", — гласит сообщение в сообществе болельщиков БК «Химки» в социальной сети «ВКонтакте».