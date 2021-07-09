Капитан сборной России Воронцевич стал игроком УНИКСа

Предыдущим клубом 33-летнего Воронцевича был «Нижний Новгород», который он покинул по окончании сезона-2020/21. Ранее баскетболист выступал за ЦСКА (с 2006 по 2020 год).

В июне Воронцевич в составе сборной России принимал участие в отборочном турнире к Олимпийским играм, который проходил в хорватском Сплите. Россияне под руководством Сергея Базаревича не смогли отобраться на Олимпийские игры в Токио.