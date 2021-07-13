Алексей Швед продолжит карьеру в ЦСКА (Eurostavka)
Звездный защитник Алексей Швед (32 года, 198 см) в ближайшее время вернется в московский ЦСКА. Как сообщает Eurostavka, Швед уже согласовал контракт с армейцами.
Звездный защитник Алексей Швед (32 года, 198 см) в ближайшее время вернется в московский ЦСКА. Как сообщает Eurostavka, Швед уже согласовал контракт с армейцами.
У Шведа в межсезонье-2021 были предложения от двух клубов из китайской лиги CBA. Россиянин отклонил их, не желая покидать Россию
С 2015 года Швед играл за «Химки». Единая лига ВТБ в понедельник официально объявила о том, что подмосковный клуб пропустит следующий сезон турнира
В 13 матчах Единой лиги ВТБ минувшего сезона Швед набирал 23,3 очка, 3,4 подбора, 8,1 передачи и 1,0 перехвата в среднем за игру.
Регулярный чемпионат Евролиги-2020/21 Алексей завершил на первом месте по среднему количеству набранных очков и результативных передач. В 23 матчах регулярки Швед набирал 19,8 очка и 7,7 ассиста.
Швед является 4-кратным чемпионом России и победителем Евролиги в составе ЦСКА (2008). В составе национальной сборной он становился бронзовым призером ЧЕ-2011 и Олимпиады-2012.