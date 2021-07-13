Текущие события
Футбол. Первый дивизион
10.07
Факел
Балтика
33
Футбол. Первый дивизион
10.07
Спартак-2
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
10.07
Велес
Енисей
10
Футбол. Первый дивизион
10.07
Ротор
Текстильщик
00
Футбол. Первый дивизион
11.07
Металлург Лп
Томь
32
Футбол. Чемпионат Европы
11.07
Италия
Англия
П 3:2
11
Все события
Фоторепортажи
15Наконец-то! Месси выиграл Кубок Америки вместе со сборной Аргентины
41Олимпийские объекты Токио-2020
13:11 (мск), источник: Sports.Ru

Алексей Швед продолжит карьеру в ЦСКА (Eurostavka)

Звездный защитник Алексей Швед (32 года, 198 см) в ближайшее время вернется в московский ЦСКА. Как сообщает Eurostavka, Швед уже согласовал контракт с армейцами.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

У Шведа в межсезонье-2021 были предложения от двух клубов из китайской лиги CBA. Россиянин отклонил их, не желая покидать Россию из-за жены и детей. Швед принял решение вернуться в московский клуб, за который ранее выступал с 2005 по 2012 годы.

С 2015 года Швед играл за «Химки». Единая лига ВТБ в понедельник официально объявила о том, что подмосковный клуб пропустит следующий сезон турнира из-за отсутствия финансовых гарантий.

Во время загрузки произошла ошибка.

В 13 матчах Единой лиги ВТБ минувшего сезона Швед набирал 23,3 очка, 3,4 подбора, 8,1 передачи и 1,0 перехвата в среднем за игру.

Регулярный чемпионат Евролиги-2020/21 Алексей завершил на первом месте по среднему количеству набранных очков и результативных передач. В 23 матчах регулярки Швед набирал 19,8 очка и 7,7 ассиста.

Швед является 4-кратным чемпионом России и победителем Евролиги в составе ЦСКА (2008). В составе национальной сборной он становился бронзовым призером ЧЕ-2011 и Олимпиады-2012.

Читайте также
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
Английские СМИ узнали, почему именно Сака бил решающий пенальти
«Интер» удивил футбольный мир новой домашней формой (фото)
Президент «Реала»: Рауль и Касильяс – главные аферисты в истории
«Вы почти довели меня до слез». Рэшфорд написал открытое письмо
Дебютант РПЛ – без спонсора. Клубу не хватает денег на сезон
Уткин: Отстаньте от Дзюбы. Его слова о Манчини справедливы
Без Роналду. УЕФА представил символическую сборную Евро-2020
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь