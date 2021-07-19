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13:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» объявил о подписании разыгрывающего из НБА

Пресс-служба «Зенита» объявила о подписании контракта с разыгрывающим защитником Шабаззом Напьером. 30-летний американский баскетболист подписал контракт на один год.

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Напьер начинал играть в баскетбол в школе Charlestown High. Далее перешёл в Университет Коннектикута, выиграл чемпионат NCAA, привлекался к студенческой сборной США для участия во Всемирной Универсиаде в Казани.

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На драфте 2014 года НБА был выбран под общим 24-м номером «Шарлотт Хорнетс», но в дальнейшем его обменяли в «Майами Хит». Далее он поиграл за «Орландо Мэджик» и «Портлент Трейл Блэйзерс». В сезоне-2018/2019 оказался в «Бруклин Нетс», а затем и в «Миннесоте Тимбервулвз».

Последним клубом Шабазза в НБА был «Вашингтон Уизардс». В 20 матчах сезона он в среднем набирал 11,6 очка и делал 3,8 передачи.

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