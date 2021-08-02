Стали известны даты проведения регулярного сезона Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Регулярный сезон-2021/22 баскетбольной Единой лиги ВТБ стартует 23 сентября и завершится 24 апреля, сообщается на официальном сайте турнира.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Регулярный сезон-2021/22 баскетбольной Единой лиги ВТБ стартует 23 сентября и завершится 24 апреля, сообщается на официальном сайте турнира.
В первый игровой день пройдут матчи «Цмоки-Минск» — ЦСКА (Москва) и УНИКС (Казань) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Турнир с участием 12