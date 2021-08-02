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18:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стали известны даты проведения регулярного сезона Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Регулярный сезон-2021/22 баскетбольной Единой лиги ВТБ стартует 23 сентября и завершится 24 апреля, сообщается на официальном сайте турнира.

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Источник: Спорт РИА Новости

В первый игровой день пройдут матчи «Цмоки-Минск» — ЦСКА (Москва) и УНИКС (Казань) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар).

Турнир с участием 12 команд-участниц пройдет в два круга. По итогам регулярного чемпионата 8 лучших команд лиги сыграют в плей-офф.

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