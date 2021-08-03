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17:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Баскетбольная «Самара» подписала американского форварда Стэфана Хикса

Он займет вакансию легионера.

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Баскетбольный клуб «Самара» объявил о подписании американского форварда Стэфана Хикса. Он займет вакансию легионера в самарской команде, которая оказалась свободна после того, как клуб покинул нигериец Айк Нваму.

— Это будет мой первый опыт выступления в России, поэтому я с нетерпением жду новых впечатлений, — приводит слова новичка «Самары» пресс-служба клуба. — Я слышал много замечательного о команде, я знаю, что вы выигрывали чемпионат последние пару лет и скоро переедете на новую арену. Я немного поговорил с Айком Нваму, с которым мы вместе играли в G-лиге, и он сказал мне, что город и болельщики здесь замечательные. И я не могу дождаться, когда увижу Самару и сыграю перед болельщиками.

Стэфан Хикс до этого выступал в чемпионате NCAA за команду Cal State Northridge, в G-лиге (ранее — лига развития NBA) за команду Fort Wayne Mad Ants и за команду Formosa Taishin Dreamers (Тайвань).

Есть в карьере форварда и клуб NBA. Он провел 10 дней в Indiana Pacers, но не сыграл за команду из Индианаполиса ни одного официального матча.

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