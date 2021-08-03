Баскетбольная «Самара» подписала американского форварда Стэфана Хикса

— Это будет мой первый опыт выступления в России, поэтому я с нетерпением жду новых впечатлений, — приводит слова новичка «Самары» пресс-служба клуба. — Я слышал много замечательного о команде, я знаю, что вы выигрывали чемпионат последние пару лет и скоро переедете на новую арену. Я немного поговорил с Айком Нваму, с которым мы вместе играли в G-лиге, и он сказал мне, что город и болельщики здесь замечательные. И я не могу дождаться, когда увижу Самару и сыграю перед болельщиками.