Баскетбольная «Самара» подписала американского форварда Стэфана Хикса
Он займет вакансию легионера.
Он займет вакансию легионера.
Баскетбольный клуб «Самара» объявил о подписании американского форварда Стэфана Хикса. Он займет вакансию легионера в самарской команде, которая оказалась свободна после того, как клуб покинул нигериец Айк Нваму.
— Это будет мой первый опыт выступления в России, поэтому я с нетерпением жду новых впечатлений, — приводит слова новичка «Самары»
Стэфан Хикс до этого выступал в чемпионате NCAA за команду Cal State Northridge, в
Есть в карьере форварда и клуб NBA. Он провел 10 дней в Indiana Pacers, но не сыграл за команду из Индианаполиса ни одного официального матча.