Алексей Швед вернулся в ЦСКА

С 2015 года Швед играл за «Химки». Подмосковный клуб пропустит следующий сезон Единой лиги ВТБ из-за отсутствия финансовых гарантий. В 13 матчах минувшего розыгрыша Лиги ВТБ Швед набирал 23,3 очка, 3,4 подбора, 8,1 передачи и 1,0 перехвата в среднем за игру.