Алексей Швед вернулся в ЦСКА
Защитник Алексей Швед (32 года, 198 см) официально вернулся в ЦСКА. Швед подписал с московским клубом контракт по схеме 1+1.
Защитник Алексей Швед (32 года, 198 см) официально вернулся в ЦСКА. Швед подписал с московским клубом контракт по схеме 1+1.
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Регулярный чемпионат Евролиги-2020/21 Алексей завершил на первом месте по среднему количеству набранных очков и результативных передач. В 23 матчах регулярки Швед набирал 19,8 очка и 7,7 ассиста.
Швед является 4-кратным чемпионом России и победителем Евролиги в составе ЦСКА (2008).