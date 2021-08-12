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10:31 (мск), источник: Sports.Ru

Алексей Швед вернулся в ЦСКА

Защитник Алексей Швед (32 года, 198 см) официально вернулся в ЦСКА. Швед подписал с московским клубом контракт по схеме 1+1.

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Источник: Sports.Ru

С 2015 года Швед играл за «Химки». Подмосковный клуб пропустит следующий сезон Единой лиги ВТБ из-за отсутствия финансовых гарантий. В 13 матчах минувшего розыгрыша Лиги ВТБ Швед набирал 23,3 очка, 3,4 подбора, 8,1 передачи и 1,0 перехвата в среднем за игру.

Регулярный чемпионат Евролиги-2020/21 Алексей завершил на первом месте по среднему количеству набранных очков и результативных передач. В 23 матчах регулярки Швед набирал 19,8 очка и 7,7 ассиста.

Во время загрузки произошла ошибка.

Швед является 4-кратным чемпионом России и победителем Евролиги в составе ЦСКА (2008).

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