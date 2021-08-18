Баскетболист сборной России судится с «Химками». Он уверен, что его обманули, и хочет получить 45 миллионов

Баскетболист сборной России Евгений Валиев судится с подмосковными «Химками» и намерен получить от своего бывшего работодателя 45 миллионов рублей. Новичок УНИКСа уверен, что руководители желто-синих искусственно создали ситуацию с его недопуском к тренировкам и официальным матчам, чтобы расторгнуть контракт, а позже подделали подпись игрока под трудовым договором. В клубе заявили «СЭ», что выполнили все обязательства перед форвардом, а его проблемы с сердцем могли привести к летальному исходу.

Бесконечные УМО и возвращение на паркет

Валиев действительно попал в очень странную ситуацию. Разберем ее хронологически. В августе 2020 года форвард не прошел углубленный медицинский осмотр (УМО) в «Химках» по решению врача-кардиолога.

— В 2019 году я заключил контракт с БК «Химки» на два баскетбольных сезона, — рассказал «СЭ» Евгений Валиев. — Я прошел все медицинские обследования, контракт вступил в силу и был полностью гарантирован клубом. За сезон-2019/20 «Химки» полностью выполнили все финансовые обязательства. Перед началом следующего сезона, в конце августа 2020 года, меня отстранили от работы, заявив, что я не прошел медицинский осмотр по решению врача команды (так было обозначено в приказе об отстранении от работы). Контракт с клубом при этом продолжал действовать.

— Сразу после этого я получил письмо за подписью генерального директора клуба Павла Астахова с разрешением мне перейти в другой клуб, — продолжает баскетболист. — При этом «Химки» не будут афишировать недопуск меня по состоянию здоровья «с целью сохранения моей спортивной репутации (с)». Я не согласился с этим решением и сразу в сентябре прошел независимый медицинский осмотр в клинике, аккредитованной олимпийским комитетом, — ФМБЦ им. Бурназяна. По его результатам противопоказаний для занятия профессиональным спортом выявлено не было, и я сразу направил в клуб это заключение, но в «Химках» его проигнорировали.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B9CcNEUIyfj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alena Valieva (Krishtal) (@alenakris)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В октябре 31-летний игрок успешно прошел УМО уже в составе национальной команды, но приказ о недопуске отменен не был, рассказывает Валиев.

— Хотя в ответ на вызов РФБ меня в сборную «Химки» подтвердили мое участие в сборах и играх за национальную команду, — продолжает Евгений Валиев. — После чего я был вынужден обратиться в суд. В настоящее время все еще идет судебный процесс.

В октябре 2020-го Валиев сначала проходил сборы с национальной командой, а затем играл в официальных матчах квалификации Евробаскета-2022. В середине декабря прошлого года Евгений вновь отправился на УМО. На этот раз уже по направлению «Химок». Проблем со здоровьем у него выявлено не было. После этого форвард вернулся к тренировкам с основой желто-синих, но получал не 3,5 миллиона рублей в месяц (согласно контракту, заключенному в июне 2019 года), а 300 тысяч рублей.

— Всего за сезон (10 месяцев) «Химки» выплатили мне сумму, равную половине одной заработной платы за месяц, и клуб считает, что больше ничего мне не должен, — говорит Евгений Валиев. — Хотя нет никаких дополнительных документов, пересматривающих условия по контракту, новых контрактов я не заключал. В суде клуб представлял документы, которые я не подписывал, представил копию трудового договора, которая содержит условия, отличные от того экземпляра, который выдан мне. Буду заявлять о проведении экспертизы подлинности моей подписи. Собираюсь защищать свои права всеми возможными способами. Со своей стороны я добросовестно выполнял условия контракта: тренировался и играл за клуб как в матчах Единой лиги ВТБ, так и Евролиги. Тем не менее со стороны клуба контракт нарушался в течение всего сезона.

В настоящее время решается вопрос о подсудности спора между клубом и игроком. Дело будет рассматриваться в суде общей юрисдикции или в Национальном центре спортивного арбитража (НЦСА).

— Впервые за 15 лет профессиональной карьеры сталкиваюсь с таким отношением профессионального клуба к спортсмену, — заключил форвард. — «Химки» из-за долгов уже сняли основную команду с соревнований [Единой лиги ВТБ], но сейчас постепенно гасят долги перед игроками. А насколько мне известно, задолженность передо мной в списках клуба не значится. Учитывая, что судебные разбирательства, как правило, длятся долго, то может так случиться, что к моменту вынесения судом окончательного решения мне уже не с кого будет получать деньги.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRTgq3AiuXF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRTgq3AiuXF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRTgq3AiuXF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Баскетбольный Клуб «Химки» (@khimkibasket)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ответ «Химок»

Исковые требования баскетболиста к бывшему клубу составляют 45 миллионов рублей. Но в «Химках» иная позиция относительно претензий форварда.

— Летом 2019 года между БК «Химки» и Евгением Валиевым был заключен двухлетний контракт, согласно которому финансовые обязательства в отношении каждого сезона вступают в силу только при условии успешного прохождения медосмотра, — рассказали «СЭ» в пресс-службе подмосковного клуба. — Это стандартная практика. В 2019 году Валиев успешно его прошел и получил все причитающиеся ему средства, хотя и провел большую часть времени в аренде в «Парме». Перед стартом сезона-2020/21, в августе, Евгений наравне со всеми игроками команды был отправлен на медосмотр в специализированное медицинское учреждение, однако его он пройти не смог из-за зафиксированных кардиологических проблем, связанных с нарушением работы сердечной мышцы, приводящим в определенных случаях к летальному исходу. В таком случае наш клуб не мог взять на себя ответственность за жизнь игрока и уведомил Евгения о том, что он не допущен медиками к тренировкам и соревнованиям и что финансовые обязательства по наступающему сезону в силу не вступили.

Возможно, генеральный директор «Химок» действительно перестраховался в этой ситуации. Ведь согласно статье 76 Трудового кодекса РФ работодатель обязан отстранить человека от работы, если он не прошел медицинский осмотр. Но как тогда объяснить, что феврале Валиев вновь начал играть за «Химки»?

— Действительно, спустя четыре месяца лечения Валиев снова прошел медосмотр, по результатам которого он смог вернуться к спортивной деятельности, — объяснили в пресс-службе. — Хоть и финансовые обязательства, предусмотренные контрактом, не вступили в силу, клуб выплачивал ему заработную плату и все причитающиеся бонусы строго в соответствии с трудовым законодательством. На текущий момент стороны находятся в суде, который и вынесет справедливое решение по данному делу. Не видим причины, по которой игроку и его представителям стоило выносить предварительно данную ситуацию в СМИ.

В сезоне-2020/21 Валиев сыграл в 11 матчах клуба в Евролиге (3,7 очка и 3,2 подбора за 15 минут игрового времени) и в 15 матчах Лиги ВТБ (5,5 очка и 4,1 подбора за 16 минут). В середине июля 2021 года форвард подписал однолетний контракт с УНИКСом.