Баскетболисты ЦСКА спустились в рудник шахты на полуострове Таймыр
Игроки баскетбольного клуба ЦСКА спустились в рудник «Комсомольский», который расположен в шахте на полуострове Таймыр.
Игроки баскетбольного клуба ЦСКА спустились в рудник «Комсомольский», который расположен в шахте на полуострове Таймыр.
Соответствующие фотографии появились в «Твиттере» БК ЦСКА.
В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял четвёртое место в турнире.
В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану».
В регулярном чемпионате подопечные Димитриса Итудиса заняли второе место.
В Единой лиге ВТБ ЦСКА завоевал очередной титул. В финальной серии армейцы выиграли у УНИКСа со счётом 3−0, после того как победили «Нижний Новгород» в четвертьфинале (2−1) и «Зенит» в полуфинале (3−1).