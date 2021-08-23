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18:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Баскетболисты ЦСКА спустились в рудник шахты на полуострове Таймыр

Игроки баскетбольного клуба ЦСКА спустились в рудник «Комсомольский», который расположен в шахте на полуострове Таймыр.

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Источник: РИА "Новости"

Соответствующие фотографии появились в «Твиттере» БК ЦСКА.

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В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял четвёртое место в турнире.

В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану».

В регулярном чемпионате подопечные Димитриса Итудиса заняли второе место.

В Единой лиге ВТБ ЦСКА завоевал очередной титул. В финальной серии армейцы выиграли у УНИКСа со счётом 3−0, после того как победили «Нижний Новгород» в четвертьфинале (2−1) и «Зенит» в полуфинале (3−1).

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