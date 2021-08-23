Баскетболисты ЦСКА спустились в рудник шахты на полуострове Таймыр

В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану».

В Единой лиге ВТБ ЦСКА завоевал очередной титул. В финальной серии армейцы выиграли у УНИКСа со счётом 3−0, после того как победили «Нижний Новгород» в четвертьфинале (2−1) и «Зенит» в полуфинале (3−1).