Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Амур
Северсталь
00
Футбол. Первый дивизион
17:00
Оренбург
Краснодар-2
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Авангард
Футбол. Еврокубки
17:30
Спартак
Легия
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
Алания
Футбол. Первый дивизион
18:00
Металлург Лп
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Ротор
Футбол. Первый дивизион
18:00
Текстильщик
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
18:00
Акрон
КАМАЗ
Футбол. Первый дивизион
19:00
Олимп-Долгопрудный
Велес
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Енисей
Футбол. Первый дивизион
19:00
Торпедо
Томь
Футбол. Еврокубки
19:45
Бешикташ
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
19:45
Шериф
Шахтер Д
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Кубань
Футбол. Еврокубки
22:00
Брюгге
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Милан
Футбол. Еврокубки
22:00
Атлетико
Порту
Футбол. Еврокубки
22:00
Спортинг
Аякс
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Реал
Все события
Фоторепортажи
9«Бавария» опять разгромила «Барселону»
15Лапти, балалайки и победные эмоции. Россия — трижды чемпион мира по пляжному футболу
09:59 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА может подписать Айзею Томаса

Московский ЦСКА может подписать двукратного участника Матча звёзд НБА Айзею Томаса, который рассматривается в качестве замены недавно отчисленного Майка Джеймса.

Наверх
Источник: AFP 2021
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

По информации журналиста Георгия Когалидиса, «армейцы» заинтересованы в кандидатуре 32-летнего защитника, который пока не может найти себе команду в Национальной баскетбольной ассоциации.

Айзея пропустил почти весь прошедший сезон. В апреле он провёл 10 дней за «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут, с реализацией трёхочковых 25%.

За карьеру звёздный защитник успел поиграть за «Сакраменто Кингз», «Бостон Селтикс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».

Читайте также
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Немецкий каток, голевая Миранчука и другие итоги первого дня ЛЧ
Василий Уткин: Клаудиньо приехал не из Бразилии, а из девяностых
«Барселона» проиграла на старте ЛЧ впервые за 24 года
Дуглас Сантос: «Зенит» может далеко пойти в этой Лиге чемпионов
Сульшер заступился за Лингарда, чья ошибка привела к поражению
Рональд Куман: Уже через 3-4 недели «Барселона» будет другой
«Готов преклонить колено только перед Богом». Семак – о BLM
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь