ЦСКА может подписать Айзею Томаса

По информации журналиста Георгия Когалидиса, «армейцы» заинтересованы в кандидатуре 32-летнего защитника, который пока не может найти себе команду в Национальной баскетбольной ассоциации.

Айзея пропустил почти весь прошедший сезон. В апреле он провёл 10 дней за «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут, с реализацией трёхочковых 25%.