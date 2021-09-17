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14:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Названы бюджеты ЦСКА, «Зенита» и других российских клубов Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила бюджеты российских клубов в сезоне-2020/2021.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщается в телеграм-канале «Перехват», лидером по этому показателю является московский ЦСКА, чей бюджет в минувшем сезоне составил ₽ 2,69 миллиарда. На втором месте с бюджетом ₽ 1,92 млрд находится «Зенит», на третьем — «Химки» (₽ 1,67 млрд).

Отметим, бюджеты составлены без принятия во внимание доходов от продажи билетов, мерчандайзинга и призовых. Это исключительно поступления по спонсорским договорам, вклады членов, акционеров, а также субсидии, пожертвования и бюджетное финансирование.

Бюджеты российских клубов Единой лиги ВТБ в сезоне-2020/2021:

  • ЦСКА — 2,69 млрд
  • «Зенит» — 1,92 млрд
  • «Химки» — 1,67 млрд
  • «Локомотив-Кубань» — 1,25 млрд
  • УНИКС — 1,03 млрд
  • «Парма» — 344 млн
  • «Нижний Новгород» — 275 млн
  • «Енисей» — 197 млн
  • «Автодор» — 183 млн.

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