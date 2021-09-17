Названы бюджеты ЦСКА, «Зенита» и других российских клубов Единой лиги ВТБ

Как сообщается в телеграм-канале «Перехват», лидером по этому показателю является московский ЦСКА, чей бюджет в минувшем сезоне составил ₽ 2,69 миллиарда. На втором месте с бюджетом ₽ 1,92 млрд находится «Зенит», на третьем — «Химки» (₽ 1,67 млрд).

Отметим, бюджеты составлены без принятия во внимание доходов от продажи билетов, мерчандайзинга и призовых. Это исключительно поступления по спонсорским договорам, вклады членов, акционеров, а также субсидии, пожертвования и бюджетное финансирование.