«Химки» официально заявились в Суперлигу на следующий сезон

Баскетболист сборной России судится с «Химками». Он уверен, что его обманули, и хочет получить 45 миллионов

Баскетбольный клуб «Химки» был основан в 1997 году и выступал в Единой лиге ВТБ с момента основания в 2008 году. В сезоне-2010/2011 «Химки» выиграли Единую лигу ВТБ и являются единственным клубом, которому это удалось, помимо ЦСКА. Также команда является двукратным обладателем Еврокубка (2012, 2015), обладателем Кубка России (2008). В трёх последних сезонах «Химки» представляли Россию в Евролиге.