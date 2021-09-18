Суперкубок Единой лиги ВТБ с участием четырех команд стартует в Москве
В розыгрыше нового турнира примут участие ЦСКА, «Зенит», УНИКС и «Локомотив-Кубань».
В розыгрыше нового турнира примут участие ЦСКА, «Зенит», УНИКС и «Локомотив-Кубань».
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Первый в истории баскетбольный Суперкубок Единой лиги ВТБ с участием четырех российских команд стартует 18 сентября в Москве. В новом турнире, который носит имя Александра Яковлевича Гомельского, сыграют ЦСКА, «Зенит», УНИКС и «Локомотив-Кубань».
Три из четырех участников в стартующем сезоне будут представлять Россию в Евролиге — ЦСКА, «Зенит» и УНИКС.
Суперкубок пройдет 18 и 19 сентября на «ВТБ-Арене». «Мы являемся соорганизаторами турнира вместе с Москомспортом в этом году. Проводим его на одной из лучших арен для баскетбола в России, она и новая, и вместительная, очень жаль, что предстоящие игры будут проходить не при полных трибунах, — сказала Корстин. — На арене будет соблюдаться социальная дистанция, шахматная рассадка зрителей и обязательное ношение масок».
Составы ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа заметно изменились и усилились. В казанской команде теперь играет хорват Марио Хезонья, в стан петербуржцев перебрался Шабазз Напьер, проведший шесть сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В «Локомотиве» тоже есть новичок с опытом игры в НБА — Джонатан Мотли. Все они должны приехать на турнир.
Турнир новый, но уже понятно, что он будет безумно интересным.
Турнир в этом году не входит в календарь Единой лиги ВТБ, являясь предсезонным. По словам Кущенко, в будущем именно с него будет стартовать официальный сезон.
В субботу пройдут встречи УНИКС — «Зенит» и ЦСКА — «Локомотив-Кубань». Воскресная программа начнется с матча за бронзовые медали, а в 19:00 мск пройдет финал.
В пятницу на «ВТБ-Арене» прошла традиционная пресс-конференция, на которой обнародовали бюджеты российских клубов. Команды, которые в субботу начнут борьбу за кубок Гомельского, оказались самыми состоятельными в стране.
ЦСКА остается единственным российским клубом Единой лиги ВТБ, чьи доходы в сезоне-2020/21 превысили 2 млрд рублей. Следом в таблице расположились «Зенит» (1,96 млрд рублей) и «Локомотив-Кубань» (1,29 млрд рублей). У УНИКСа доход едва превысил миллиард рублей, но в этом сезоне ситуация должна измениться из-за предстоящего старта команды в Евролиге.
Бюджет самой Единой лиги ВТБ в сезоне-2020/21 оказался профицитным, доходы составили 693,6 млн рублей, расходы — 614,5 млн рублей. «Мы были и остаемся единственным соревнованием в стране, кто открывает бюджеты и настаивает на этом», — подчеркнул в пятницу почетный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов.
Единая лига ВТБ — баскетбольный турнир, основанный в 2008 году и объединяющий клубы из России и Европы.