Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Валенсия
Реал
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
ПСЖ
Лион
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ювентус
Милан
10
Футбол. Зарубежный
20:30
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
11
Футбол. Зарубежный
19:30
Бетис
Эспаньол
22
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Динамо
01
Футбол. Зарубежный
19:00
Верона
Рома
32
Футбол. Зарубежный
19:00
Лацио
Кальяри
22
Футбол. Зарубежный
18:30
Боруссия Д
Унион Б
42
Футбол. Зарубежный
18:30
Тоттенхэм Хотспур
Челси
03
Футбол. Первый дивизион
18:00
Алания
Металлург Лп
50
Футбол. Первый дивизион
18:00
Кубань
Факел
04
Футбол. Зарубежный
18:00
Марсель
Ренн
20
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал Сосьедад
Севилья
00
Футбол. Первый дивизион
17:00
Краснодар-2
Акрон
20
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо
Оренбург
21
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Нефтехимик
01
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Динамо Р
31
Футбол. Премьер-лига
16:30
Нижний Новгород
Арсенал Т
23
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Байер
13
Футбол. Первый дивизион
16:00
Текстильщик
Волгарь
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Анже
Нант
14
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Брест
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Лорьян
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Труа
Монпелье
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Брайтон
Лестер
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Венеция
Специя
12
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Балтика
12
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Вильярреал
00
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
ЦСКА
ОТ
23
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимп-Долгопрудный
СКА-Хабаровск
11
Футбол. Зарубежный
14:00
Ницца
Монако
22
Футбол. Зарубежный
13:30
Эмполи
Сампдория
03
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Томь
23
Все события
Фоторепортажи
10«Локомотив» вырвал ничью в матче с «Марселем»
23Черчесов и Ковалевски, травма Зобнина и гол в концовке: кошмар «Спартака» в Европе
22:07 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА победил «Зенит» в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА победил петербургский «Зенит» в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счётом 81:73 в пользу армейского клуба.

Первую четверть уверенно выиграли баскетболисты Димитриса Итудиса. На руку ЦСКА сыграла и травма, полученная лидером соперников Шабаззом Напьером. Во втором игровом отрезке сильнее был уже «Зенит», набравший на шесть очков больше, чем армейцы. После большого перерыва москвичи снова начали превосходить команду из Санкт-Петербурга, упрочив преимущество в счёте. В заключительной четверти петербуржцы пытались навязать борьбу, но не сумели догнать соперника.

Самым результативным игроком армейцев стал Уилл Клайберн — 18 очков, у «Зенита» лучшим был Билли Бэрон (17 очков).

 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Захарян топ! Наш главный талант не пустил «Сочи» на первое место
Головин забил в дерби, но «Монако» по-прежнему на дне таблицы
Роналду забил в третьем матче подряд после возвращения в «МЮ»
В ММА грядет революция: появятся новые лиги по футбольной модели
«Челси» разгромил «Тоттенхэм» и вернулся в тройку лидеров АПЛ
«Милан» играет с «Ювентусом» в серии А (трансляция)
«Валенсия» принимает «Реал» в матче Ла Лиги (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь