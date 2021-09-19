ЦСКА победил «Зенит» в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ

Встреча завершилась со счётом 81:73 в пользу армейского клуба.



Первую четверть уверенно выиграли баскетболисты Димитриса Итудиса. На руку ЦСКА сыграла и травма, полученная лидером соперников Шабаззом Напьером. Во втором игровом отрезке сильнее был уже «Зенит», набравший на шесть очков больше, чем армейцы. После большого перерыва москвичи снова начали превосходить команду из Санкт-Петербурга, упрочив преимущество в счёте. В заключительной четверти петербуржцы пытались навязать борьбу, но не сумели догнать соперника.



Самым результативным игроком армейцев стал Уилл Клайберн — 18 очков, у «Зенита» лучшим был Билли Бэрон (17 очков).