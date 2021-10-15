Андрей Ватутин: ЦСКА с лета постоянно находится в состоянии выживания
Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что клуб вынужден преодолевать множество трудностей.
Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что клуб вынужден преодолевать множество трудностей.
«Никто не говорил, что будет легко, но я однозначно не могу вспомнить другой сезон с таким большим количеством серьезных проблем. Намеченный снос УСК ЦСКА, вынужденный переезд в новый офис, соответственно, ремонт нового офиса под нужды клуба, переезд команды в “Баскет-Холл” в Крылатском. Мы там базируемся не одни, есть и другие команды, поэтому пришлось делать даже не ремонт, а строить “с нуля” раздевалку, тренажерный зал, кабинеты для врачей, тренеров, помещения для реабилитации и восстановления игроков, оборудовать игровой тренировочный зал, положить и покрасить там паркет. Всё это ещё не завершено до конца. Один переезд равен трём пожарам, так вот у нас этих переездов с учётом перебазирования молодёжного проекта во Дворец спорта на улице Лавочкина три. Можно сказать, всё сгорело девять раз. На фоне всего этого переговоры с МО РФ по поводу строительства нового УСК смотрятся как вишенка на торте проблем.
Сложности со сменой домашней площадки совпали с травмами лидеров команды. И, наконец, серьёзные травмы Николы Милутинова, Марюса Григониса, Торнике Шенгелии. Мы с лета постоянно находимся в состоянии выживания и преодоления трудностей. Но не сдаемся и будем бороться. Хочу сказать спасибо всем сотрудникам клуба, потому что каждый прилагает экстраусилия, пожелать самим себе сил и здоровья, травмированным — выздоровления, а болельщикам — терпения и веры в команду. Уверен, сложности мы рано или поздно преодолеем. Но всем придется крепко сжать зубы и терпеть", — приводит слова Ватутина ТАСС.
ЦСКА в июне прекратил выступление в УСК ЦСКА, который был его домашней ареной с 1979 года. Снос спортивного комплекса уже начался.