Андрей Ватутин: ЦСКА с лета постоянно находится в состоянии выживания

«Никто не говорил, что будет легко, но я однозначно не могу вспомнить другой сезон с таким большим количеством серьезных проблем. Намеченный снос УСК ЦСКА, вынужденный переезд в новый офис, соответственно, ремонт нового офиса под нужды клуба, переезд команды в “Баскет-Холл” в Крылатском. Мы там базируемся не одни, есть и другие команды, поэтому пришлось делать даже не ремонт, а строить “с нуля” раздевалку, тренажерный зал, кабинеты для врачей, тренеров, помещения для реабилитации и восстановления игроков, оборудовать игровой тренировочный зал, положить и покрасить там паркет. Всё это ещё не завершено до конца. Один переезд равен трём пожарам, так вот у нас этих переездов с учётом перебазирования молодёжного проекта во Дворец спорта на улице Лавочкина три. Можно сказать, всё сгорело девять раз. На фоне всего этого переговоры с МО РФ по поводу строительства нового УСК смотрятся как вишенка на торте проблем.