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18:29 (мск), источник: ТАСС

Кущенко: Единая лига ВТБ готова к проведению матчей без зрителей

20 октября президент РФ Владимир Путин одобрил предложение об объявлении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней.

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Источник: РИА "Новости"
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МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Руководство Единой лиги ВТБ по баскетболу и выступающие в ней клубы готовы к тому, что матчи турнира после введения связанных с пандемией коронавируса ограничений будут проводиться без зрителей. Об этом ТАСС заявил президент лиги Сергей Кущенко.

20 октября президент РФ Владимир Путин одобрил предложение об объявлении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней. При необходимости главы регионов могут вводить нерабочие дни начиная с 23 октября, а также продлевать их на период после 7 ноября.

«После объявления властями о том, что вводятся серьезные ограничения, лига, конечно же, готова [к проведению матчей без зрителей] — опыт уже имеется практически во всех регионах и странах, где мы играем, — сказал Кущенко. — Мы можем проводить соревнования в закрытом “пузыре”. Не под несколько команд, а под локальные матчи», — сказал Кущенко.

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«Конечно, для нас важно, чтобы регулярный чемпионат продолжался. Власти делают очень много для этого. Надеюсь, что решения, которые будут, позволят нам играть. Скорее всего, без зрителей, с большими ограничениями. Лига и клубы к этому готовы», — отметил собеседник агентства.

Президент Единой лиги ВТБ также поделился мнением о возможном допуске вакцинированных болельщиков на арены. «Каждый день новые вводные, опять наступило состояние ежедневного ручного режима. Видно, что во многих регионах ухудшается ситуация, поэтому решение правительства и регионов об ограничении коммуникации очень правильное. Мы, как и тогда, в рабочем режиме будем получать информацию от регионов. Если будет разрешено 20−30% зрителей, они будут вакцинированы, будет проверяться температурный режим, будут маски и санитайзеры», — продолжил он, добавив, что сейчас говорить об этом сложно, поскольку ситуация находится в динамике.

18—19 сентября прошел первый в истории Суперкубок Единой лиги ВТБ, его победителем стал московский ЦСКА. Регулярный чемпионат лиги стартовал 23 сентября. Первое место в турнирной таблице также занимают армейцы.

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