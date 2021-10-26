«Локомотив-Кубань» подписал двукратного чемпиона НБА

Профессиональная карьера Куинна стартовала в 2015 году, когда они выступал в фарм-клубе «Кливленда». В феврале 2017 года он дебютировал в НБА за «Даллас», а заканчивал сезон уже в «Нью-Орлеане». Затем Кук перебрался в «Голден Стэйт», с которым завоевал свой первый титул чемпиона НБА. Второй перстень игрок добыл в 2020 году в составе «Лейкерс». Прошлый сезон Куинн начал в Лос-Анджелесе, но заканчивал в «Кливленде».