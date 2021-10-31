Умер призер Олимпиады 1964 года в составе сборной СССР по баскетболу
Серебряный призер Олимпийских игр 1964 года в составе сборной СССР Вячеслав Хрынин скончался на 85-м году жизни, сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).
Серебряный призер Олимпийских игр 1964 года в составе сборной СССР Вячеслав Хрынин скончался на 85-м году жизни, сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).
«Российская федерация баскетбола выражает искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Александровича, а также всем любителям баскетбола в связи с этой утратой», — говорится в сообщении.
Хрынин в составе сборной СССР стал серебряным призером Олимпиады-1964 в Токио. Он также выигрывал бронзу на чемпионате мира-1963, еще дважды побеждал на чемпионатах Европы (1963, 1965). В сезоне-1962/63 Хрынин в составе московского ЦСКА стал чемпионом СССР и обладателем Кубка чемпионов.
После окончания игровой карьеры Хрынин был тренером отдела баскетбола Спорткомитета СССР, в 1977—1987 годах — государственным тренером по баскетболу и ответственным секретарем Федерации баскетбола СССР, занимался развитием детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва подмосковного города Красногорск.