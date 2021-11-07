Баскетболисты ЦСКА повторили антирекорд по поражениям 20-летней давности

Московский ЦСКА на выезде проиграл УНИКСу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и повторил антирекорд по поражениям 20-летней давности. Встреча завершилась со счетом 64:69.

Армейцы впервые при Димитрисе Итудисе уступили в 5 матчах подряд: 3 в Евролиге и 2 в Единой лиге ВТБ. В последний раз «красно-синие» проигрывали пять раз подряд в сезоне-2000/01: тогда среди обидчиков ЦСКА были «Автодор», «Шахтер», УНИКС, «Маккаби» и «Эфес».