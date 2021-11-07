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18:09 (мск), источник: Матч ТВ

Баскетболисты ЦСКА повторили антирекорд по поражениям 20-летней давности

Баскетболисты московского ЦСКА проиграли казанскому УНИКСу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и повторил антирекорд по поражениям 20-летней давности.

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Источник: РИА "Новости"

Московский ЦСКА на выезде проиграл УНИКСу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и повторил антирекорд по поражениям 20-летней давности. Встреча завершилась со счетом 64:69.

Во время загрузки произошла ошибка.

Армейцы впервые при Димитрисе Итудисе уступили в 5 матчах подряд: 3 в Евролиге и 2 в Единой лиге ВТБ. В последний раз «красно-синие» проигрывали пять раз подряд в сезоне-2000/01: тогда среди обидчиков ЦСКА были «Автодор», «Шахтер», УНИКС, «Маккаби» и «Эфес».

Сейчас ЦСКА идет на 4-м месте в таблице с 4 победами и 2 поражениями.

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