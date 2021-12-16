«Локомотив-Кубань» уволил Евгения Пашутина с поста главного тренера

«Мы благодарим Евгения Юрьевича Пашутина за плодотворную работу на протяжении двух с половиной сезонов. Он возглавлял команду в непростое время, связанное с пандемией, и добился определённых успехов. Однако в последнее время — уже довольно продолжительное — “Локо” не показывал необходимого уровня игры, защиты и ротации. И эта ситуация вынудила нас принять это решение.



Надеюсь, наши болельщики воспримут эту новость с пониманием. Руководить командой в ближайших матчах будет Бранко Максимович», — приводит слова президента клуба Андрея Ведищева официальный сайт команды.