Текущие события
Хоккей. Европа
18:30
Швеция
Россия
Хоккей. Европа
20:00
Чехия
Финляндия
Футбол. Зарубежный
22:30
Лестер
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
22:45
Челси
Эвертон
Футбол. Зарубежный
23:00
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Сиэтл
41
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Рейнджерс
23
Хоккей. НХЛ
17.12
Каролина
Детройт
Хоккей. НХЛ
17.12
Монреаль
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
17.12
Нью-Джерси
Вегас
Хоккей. НХЛ
17.12
Тампа-Бэй
Оттава
Хоккей. НХЛ
17.12
Флорида
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго
Вашингтон
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
17.12
Айлендерс
Бостон
Все события
Фоторепортажи
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
13Как выглядели жены советских хоккеистов в молодости
12:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив-Кубань» уволил Евгения Пашутина с поста главного тренера

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин был отправлен в отставку после поражения команды от немецкого «Гамбурга» (82:100).

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
ЦСКА потерпел самое крупное домашнее поражение в истории

«Мы благодарим Евгения Юрьевича Пашутина за плодотворную работу на протяжении двух с половиной сезонов. Он возглавлял команду в непростое время, связанное с пандемией, и добился определённых успехов. Однако в последнее время — уже довольно продолжительное — “Локо” не показывал необходимого уровня игры, защиты и ротации. И эта ситуация вынудила нас принять это решение.

Надеюсь, наши болельщики воспримут эту новость с пониманием. Руководить командой в ближайших матчах будет Бранко Максимович», — приводит слова президента клуба Андрея Ведищева официальный сайт команды.

 Эксперты рассказали как правильно похудеть к Новому Году!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь