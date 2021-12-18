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18 декабря, источник: БЕЛТА

Минские «Цмоки» проиграли баскетболистам «Енисея» в матче Единой лиги ВТБ

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмоки-Мiнск» потерпели восьмое поражение в девяти матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня подопечные Ростислава Вергуна встречались в Красноярске с еще одним аутсайдером «банковского» турнира местным «Енисеем» и уступили с результатом 79:86 (13:18, 17:21, 27:23, 22:24).

На протяжении всей игры хозяева площадки были чуть быстрее в движении и точнее в бросках, постоянно ведя в счете. На последних минутах минчане предприняли отчаянную попытку уйти от поражения, но им удалось лишь сократить разрыв до семи баллов. Самым результативным в составе белорусского клуба оказался Анджело Уорнер, в активе которого 19 набранных очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

До этого минские «драконы» одержали всего одну викторию, одолев на своей арене эстонский «Калев» из Таллина с перевесом в два очка — 93:91 (в овертайме). Также одна победа у баскетболистов «Зелены Гуры», два раза выиграли баскетболисты казахстанской «Астаны» из Нур-Султана, по 3 виктории у «Калева» и пермской «Пармы».

В другом сегодняшнем матче баскетболисты «Нижнего Новгорода» примут на своей площадке краснодарский клуб «Локомотив-Кубань». Завтра в Перми баскетболисты местной «Пармы» сыграют с гостями из «Астаны».

Турнирную таблицу возглавляет казанский УНИКС, одержавший 8 викторий в девяти проведенных играх, 7 побед в активе саратовского «Автодора», который сыграл на матч меньше, у «Зенита» из Санкт-Петербурга 6 побед в семи встречах.

Баскетболисты «Цмоки-Мiнск» свой десятый поединок нового сезона Единой лиги ВТБ проведут 15 января 2022 года в Нур-Султане против «Астаны».

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