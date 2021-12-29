«Зенит» объявил о переходе защитника Тайсона Картера

Соглашение с 23-летним защитником, ранее выступавшим за греческий «Лаврио», рассчитано до конца сезона-22/23 и предусматривает возможность продления.

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«Молодой универсальный игрок, за которым мы уже достаточно давно наблюдали. Картер способен выполнять функции как разыгрывающего, так и атакующего защитника. Его прогресс позволяет с уверенностью говорить, что он способен выйти в самое ближайшее время на новый уровень и стать игроком (уровня) Евролиги», — отметил генеральный директор «Зенита» Александр Церковный.

«Я очень рад, что получил шанс стать частью “Зенита”, и сделаю все, чтобы оправдать доверие такого известного в Европе клуба. У меня огромное желание вместе с командой покорять новые высоты», — заявил новичок.